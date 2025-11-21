Lesen mit tiun
Vor Ort oder am Screen – verfolgen Sie die Preisverleihung der ‹Besten 2025›.

Die ‹Besten 2025› im Livestream

Wer am kommenden Dienstag, 2. Dezember 2025, die Preisverleihung der ‹Besten 2025› nicht vor Ort erleben kann, verfolgt die Veranstaltung im Livestream. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr.

Urs Honegger   21.11.2025 08:00

Am kommenden Dienstag, 2. Dezember 2025, feiern wir im Museum für Gestaltung Zürich die Preisverleihung der ‹Besten 2025›. Verliehen werden die Goldenen, Silbernen und Bronzenen Hasen und die Publikumspreise in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur, sowie das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für junge Architektur. Noch können Sie sich anmelden und vor Ort mit dabei sein. Wer es nicht nach Zürich schafft, kann die Veranstaltung im Livestream mit verfolgen. Die Übertragung startet um 19 Uhr, die Preisverleihung dauert bis 20.30 Uhr. 

Publikumspreis ‹Die Besten 2025›
Mit freundlicher Unterstützung der Firma Müssig AG präsentieren wir den Publikumspreis der ‹Besten 2025›. Stimmen Sie bis am 25. November 2025 ab!

Preisverleihung
Dienstag, 2. Dezember 2025, im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich. 19 Uhr Preisverleihung im Vortragssaal, 20.30 Uhr Apéro. Info und Anmeldung.

Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
