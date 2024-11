Der Publikumspreis präsentiert alle in der Kategorie Design nominierten Projekte.

Wer gewinnt dieses Jahr den goldenen Hasen in der Kategorie Design und welches Projekt ist Ihr Favorit? Der Publikumspreis präsentiert die nominierten Projekte und lädt zur Abstimmung.

22 Projekte sind in der Kategorie Design für die ‹Die Besten 2024› nominiert. Wer gewinnt, enthüllt die Preisverleihung am Dienstag, 3. Dezember 2024, im Museum für Gestaltung Zürich. Schon jetzt präsentiert der zum ersten Mal durchgeführte Publikumspreis alle nominierten Projekte und lädt zur Abstimmung. Das Projekt mit den meisten Stimmen wird ebenfalls am 3. Dezember mit der neuen Trophäe ausgezeichnet. Machen Sie mit und stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab!



