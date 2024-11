Jurieren für ‹Die Besten 2024›

Am 3. Dezember küren wir im Museum für Gestaltung Zürich ‹Die Besten 2024›. Wir haben den drei Jurys über die Schulter geschaut und nachgefragt, was diesen Jahrgang ausmacht. Ihre Antworten im Video.

Am Dienstag, 3. Dezember 2024, feiert Hochparterre im Museum für Gestaltung Zürich die besten Projekte des Jahres in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur – Sie sind herzlich eingeladen, melden Sie sich jetzt an! Die drei Fachjurys haben aus insgesamt 67 Projekten die Siegerprojekte bestimmt. Wir haben uns in die Jurysitzungen geschlichen und die Jurymitglieder Matylda Krzykowski (Design), Vincent Roesti (Architektur) und Pauline Jochenbein (Landschaftsarchitektur) gefragt, was die diesjährigen Beiträge auszeichnet.



Jury Architektur

Anja Beer, Beer Merz, Basel

Cristiana Lopes, Lopes Brenna, Chiasso

Marco Rickenbacher, SERA (Studio Esch Rickenbacher Architektur), Zürich

Vincent Roesti, BCRarchitectes, Carouge GE

Palle Petersen, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Design

Matylda Krzykowski, Designerin/Kuratorin, Basel

Denizay Apusoglu, Studio Eidola, Zürich

Thibault Dussex, Egli Studio, Renens

Dimitri Bähler, Dimitri Bähler Studio, Biel

Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Landschaftsarchitektur

Pauline Jochenbein, approches Paysage, Lausanne

Hope Strode, De Molfetta Strode, Lugano

Anke Domschky, ZHAW Urban Landscape, Winterthur

Andy Schönholzer, Westpol, Basel

Maarit Ströbele, Hochparterre, Leitung der Jury

Die Besten 2024 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.