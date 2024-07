Jetzt geht's los – Die Besten 2024!

Zugelassen sind Bauten der Architektur und der Landschaftsarchitektur in der Schweiz, die zwischen September 2023 und September 2024 fertiggestellt wurden, sowie Designprojekte, die im selben Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht wurden.



Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb an redaktion@hochparterre.ch. Eingabeschluss ist der 31. August 2024.



Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 3. Dezember 2024 im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 5. Januar 2025.

Jury Architektur

Anja Beer, Beer Merz, Basel

Cristiana Lopes, Lopes Brenna, Chiasso

Marco Rickenbacher, SERA (Studio Esch Rickenbacher Architektur), Zürich

Vincent Roesti, BCRarchitectes, Carouge GE

Palle Petersen, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Design

Matylda Krzykowski, Designerin/Kuratorin, Basel

Denizay Apusoglu, Studio Eidola, Zürich

Thibault Dussex, Egli Studio, Renens

Dimitri Bähler, Dimitri Bähler Studio, Biel

Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Landschaftsarchitektur

Jonathan Musy, approches Paysage, Lausanne

Hope Strode, De Molfetta Strode, Lugano

Anke Domschky, ZHAW Urban Landscape, Winterthur

Andy Schönholzer, Westpol, Basel

Maarit Ströbele, Hochparterre, Leitung der Jury

Die Besten 2024 - prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.