Noch ist alles offen: Zwischenergebnis des Publikumsvoting in der Kategorie Architektur.

Noch einmal schlafen bis zur Preisverleihung der ‹Besten 2023›. Morgen um 19 Uhr prämieren wir im Museum für Gestaltung in Zürich die besten Projekte des Jahres in den Kategorien Architektur, Landschaftsarchitektur und Design. Schon seit Anfang November läuft das Voting und für das Publikum von Hochparterre.ch scheint die Sache klar: Erweiterung des Restaurants Brücke in Niedergösgen von Schneider & Schneider/Grego, das Projekt Asphaltknackerin von Plan Biodivers und Materialrecherche Vitreous von der HSLU-Diplomandin Patricia Kindler Biberen, HSLU haben bis jetzt am meisten Stimmen bekommen. Das kann sich aber noch ändern, die Abstimmung läuft bis heute um 18 Uhr. Wer die Goldenen, Silbernen und Bronzen Hasen – und das blaue Kaninchen – gewinnt, entscheidet sich morgen – melden Sie sich jetzt für die Preisverleihung an.



Die Besten 2023 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.