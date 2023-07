Jetzt geht's los: Die Besten 2023!

Zugelassen sind Bauten der Architektur und der Landschaftsarchitektur in der Schweiz, die zwischen September 2022 und September 2023 fertiggestellt wurden, sowie Designprojekte, die im selben Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht wurden. Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb an redaktion@hochparterre.ch. Eingabeschluss ist der 31. August 2022. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaft werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 5. Dezember 2023 im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 7. Januar 2024.

Jury Architektur:

– Marianne Baumgartner, (Camponovo Baumgartner), Bern/Zürich

– Ron Edelaar, (Edelaar Mosayebi Inderbitzin), Zürich

– Matteo Inches, (Inches Geleta), Locarno

– Kristina Sylla Widmann, (Sylla Widmann), Genf

– Andres Herzog, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Design:

– Moritz Schmid, (Studio Moritz Schmid), Bern

– Lisa Ochsenbein, (Lisa Ochsenbein Product Design), Zürich

– Lucas Uhlmann, (iiode design & production office), Renens

– Giovanna Lisignoli, (Second Nature, Design Kuration und Consulting), Zürich

– Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Landschaftsarchitektur:

– Stephan Herde, (Krebs und Herde), Winterthur

– Tanja Gemma, (Atelier Oriri), Kehrsiten NW

– Federico Scopinich, (LAND), Lugano

– Craig Verzone, (VWA Verzone Woods Architectes), Vevey

– Maarit Stroebele, Hochparterre, Leitung der Jury