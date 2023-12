Die Besten 2023: Am 5. Dezember um 19 Uhr im Museum für Gestaltung Zürich.

Seien Sie mit dabei, wenn nächsten Dienstag die besten Projekte des Jahres in den Kategorien Architektur, Landschaftsarchitektur und Design prämiert werden.

Hochparterre präsentiert im Museum für Gestaltung Zürich die Besten in Architektur, Design und Landschaftsarchitektur und das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für junge Architektur. Wir laden Sie ein zur Präsentation und Preisverleihung. Die Hasen in Gold, Silber, Bronze und ein Kaninchen werden überreicht am Dienstag, 5. Dezember 2023 im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich. 19 Uhr Preisverleihung im Vortragssaal, 20.15 Uhr Apéro. Hier können Sie sich anmelden.

Die prämierten Projekte sind im Museum für Gestaltung Zürich zu sehen vom 6. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024: Di–So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr, montags sowie 24./25.Dezember und 1. Januar geschlossen. Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die Siegerprojekte vor. Sie erscheint am 6. Dezember 2023. Auf unserem Nachrichtenportal zeigen wir alle nominierten Projekte, bringen Stimmen der Jurorinnen und präsentieren die Gewinner www.hochparterre.ch/diebesten.



Die Besten 2023 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.