Die Jury der Besten 2025 erklärt, warum die prämierten Projekte in der Kategorie Landschaftsarchitektur den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen verdient haben.

Auch dieses Jahr hat eine Fachjury die Besten in der Kategorie Landschaftsarchitektur gewählt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.

Hasen in Gold: Schutzbauten Bondo II, Mavo/Müller Ilien

Hasen in Silber: Ueberlandpark, Krebs und Herde

Hasen in Bronze: Weg Wüehr, Extrā



Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich