Ansicht West

Am 3. Dezember feiert Hochparterre die ‹Besten› in Architektur, Design und Landschaft. Das ‹Kaninchen› ergänzt die traditionsreichen Hasen und prämiert ein realisiertes Erstlingswerk. Dieses Jahr gingen über dreissig Bewerbungen ein – vom kleinen Umbau bis zum Schulhaus-Neubau, vom privaten Auftrag bis zum gewonnenen Wettbewerb. In einer kleinen Serie zeigen wir die sieben Projekte, die in einer ersten Juryrunde auf die Shortlist gewählt wurden.

Des Kaninchens Shortlist #6:

Felsenburg, Biel/Bienne

Architektur: Sara Gelibter architecte, Biel/Bienne

Ansicht West

Schnitt

Grundriss 1. Obergeschoss

Die Architekt:innen schreiben:

«Ein neues Dach zeichnet über dem historischen Stadtzentrum von Biel eine elegante Silhouette an den Horizont. Dieses lange, schmale Volumen, das aussen mit gewellten Faserzementplatten verkleidet ist und dessen Holzkonstruktion an den kurzen Stirnfassaden sichtbar werden, krönt das als Felsenburg bekannte historische Haus.

Der Kern des Gebäudes wurde wahrscheinlich um 1860 als Wirtschaftsgebäude für die damaligen Weinberge des Beaumont-Viertels errichtet. Später wurde das einstöckige Hauptgebäude um ein Stockwerk aufgestockt und für die Metallverzinkungsindustrie umgebaut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Hauptgebäude erneut um einen zweistöckigen Anbau erweitert, in dem die Büros der Fabrik untergebracht waren. In den 1960er Jahren wurde die Felsenburg zu einer Jugendherberge, in den 1980er Jahren schliesslich zu einem Einfamilienhaus umgebaut.

Montage

Montage

Eine dringende Dachsanierung stand am Anfang des Projekts. Die neuen Eigentümer wollten die Chance nutzen, das ganze Dachgeschoss neu zu denken. Dank der Möglichkeit, die Fassade zu erhöhen, konnten im Dachgeschoss neue Wohnräume und inspirierende Arbeitsräume geschaffen werden.

Neue Räume im neuen Dachgeschoss

Mezzanin Ost

Grundriss Dachgeschoss

Das neue Volumen ist das Ergebnis mehrerer sich überschneidender geometrischer Flächen. Die geschlossene Nordseite schützt den Innenraum vor dem Bahnlärm. Die Südseite ist ebenfalls monolithisch, um die Installation von PV-Modulen zu ermöglichen. Die Ost- und Westseite hingegen sind vollständig zur Landschaft hin geöffnet und lassen das Tageslicht in den Innenraum strömen; die vertikalen Lärchenholzlatten verleihen dem Volumen eine taktile Dimension.

Innenansicht

Ansicht Ost

Das Projekt zeichnet sich durch seinen ökonomischen und ökologischen Ansatz aus. Ein begrenztes Budget sowie die Sensibilität für Fragen der Nachhaltigkeit, veranlassten Bauherrschaft und Architektin, nach unkonventionellen Lösungen zu suchen. Die erste wichtige Entscheidung bestand darin, die Arbeit der Architekten und der professionellen Bauunternehmer auf die Gestaltung des ersten Stockwerks und des Dachgeschosses zu konzentrieren, während der Umbau des Erdgeschoss in kompletter Eigenregie der Eigentümer ausgeführt wurde. Bald wurde das Erdgeschoss zu einer Familienangelegenheit: Nicht nur die Eigentümer suchten wiederverwerteten Materialien und preisgünstigen Produkten, sondern die ganze Familie – Väter, Mütter und Geschwister - beteiligte sich an den anstehenden Aufgaben. Dieser Modus Operandi hat nicht nur die Kosten für die Renovierung des Erdgeschosses minimiert, sondern zweifellos auch zu einem Gefühl des gemeinsamen Engagements und zu einem seltenen Geist der Teamarbeit und Widerstandsfähigkeit beigetragen.

Ansicht West

Innenansicht

Auch die Dachkonstruktion ist ein Low-Budget- und Low-Tech-Projekt, das ebenso aus Notwendigkeit wie aus Leidenschaft enstanden ist. Die Felsenburg verbindet zeitgemässe Innovation mit dem Respekt gegenüber der historischen Erbe und zeigt, wie Architektur Zwänge in kreative Möglichkeiten verwandeln kann.»

Felsenburg, Biel

Architektur und Bauleitung: Sara Gelibter architecte

Holzbau-Ingenieur: Wibois Sàrl

Ingenieur: Schmid und Plätscher

Holzbauer: JK Charpente