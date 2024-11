Städtischer Platz zwischen den Bauten Fotos: Federico Farinatti

Das Kaninchen, der Senn-Förderpreis für junge Architektur, zeichnet das beste Erstlingswerk des Jahres aus. In den nächsten Tagen präsentieren wir die sieben Projekte, die es in die engere Wahl geschafft haben.

Am 3. Dezember feiert Hochparterre die ‹Besten› in Architektur, Design und Landschaft. Das ‹Kaninchen› ergänzt die traditionsreichen Hasen und prämiert ein realisiertes Erstlingswerk. Dieses Jahr gingen über dreissig Bewerbungen ein – vom kleinen Umbau bis zum Schulhaus-Neubau, vom privaten Auftrag bis zum gewonnenen Wettbewerb. In einer kleinen Serie zeigen wir die sieben Projekte, die in einer ersten Juryrunde auf die Shortlist gewählt wurden. Bleiben Sie dran!

Des Kaninchens Shortlist #3:

Pièce urbaine C, Plaines-du-loup, Lausanne

Auftragsart: Offener Wettbewerb

Architektur: Nicolas de Courten architectes, Lausanne

Eingangssituation

Die Architekt:innen schreiben:

«Die städtische Figur C besteht aus einem wellenförmigen Ensemble von vier gestaffelten Gebäuden, das sich über das Grundstück schlängelt. Die Bauform bietet eine Abfolge von drei belebten Plätzen im Süden und drei baumbestandenen Innenhöfen im Norden. Die Komplementarität der Außenbe- reiche wird durch das Programm der Erdgeschosse und die Durchlässigkeit der städtischen Form verstärkt. Die Woh- nungstypologien profitieren von vielfältigen Ausrichtungen. Die vier Gebäude sind in monolithischem Einsteinmauerwerk gebaut und tragen das Minergie-P-Label.»

Städtischer Platz zwischen den Bauten

Situation

Grundriss Erdgeschoss

Auftakt mit Laden im Erdgeschoss

Konstruktion mit Einsteinmauerwerk

Treppenhaus

Schnitt

Grundriss Regelgeschoss

Wohnung

Wohnung

Gartenzugang

Bauherrschaft: Bauherrschaft: Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements ( FLCL ), Société Coopérative d’Habitation Lausanne ( SCHL ), Fondation Pro Habi­tat Lausanne ( FPHL )

Bauleitung: Pragma Partenaires

Bauingenieur: AFRY Suisse

Landschaftsarchitektur: DUO Architectes paysagistes