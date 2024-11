Das «Turbinenhaus», ein Wohn-und Gewerbehaus in Derendingen Fotos: Federico Farinatti

Am 3. Dezember feiert Hochparterre die ‹Besten› in Architektur, Design und Landschaft. Das ‹Kaninchen› ergänzt die traditionsreichen Hasen und prämiert ein realisiertes Erstlingswerk. Dieses Jahr gingen über dreissig Bewerbungen ein – vom kleinen Umbau bis zum Schulhaus-Neubau, vom privaten Auftrag bis zum gewonnenen Wettbewerb. In einer kleinen Serie zeigen wir die sieben Projekte, die in einer ersten Juryrunde auf die Shortlist gewählt wurden.

Des Kaninchens Shortlist #2:

Turbinenhaus, Derendingen

Auftragsart: Studienauftrag

Architektur: Atelier NU, Zürich

Aussenansicht

Die Architekt:innen schreiben:

«Das Turbinenhaus liegt auf dem Emmenhof-Areal in Derendingen, in direkter Beziehung zu den historischen Industriegebäuden der ehemaligen Spinnerei im Osten und dem Wasserkraftwerk im Süden. Es bildet die Schwelle zur Natur im Westen und spannt mit dem Wohngebäude der Etappe A den zentralen Spinnereiplatz auf. Die Idee wie auch der Name ist von der Turbine abgeleitet. Die Turbine - eine Maschine, drehend um eine zentrale Achse, allseitig und in Bewegung.

Aussenansicht

Eingangsfassade

Detail Fassade

Treppenhaus

Die Räume des Gebäudes entwickeln sich von einem abgedrehten inneren Kern nach außen, wobei das Treppenhaus den zentralen Drehmoment der Turbine bildet. Die Wohnungen sind mindestens dreiseitig ausgerichtet und verzahnen sich schaufelartig mit der Umgebung. Das Erdgeschoss ist öffentlich und belebt das Areal mit einem Restaurant und Gewerberäumen, die auf einer flexiblen Grundrissgestaltung basieren. Darüber befinden sich 24 Woh-nungen in 8 verschiedenen Typen, verteilt auf 6 Geschosse. Die Volumetrie des Gebäudes und die Wohnungen selbst öffnen sich zur Natur und zum Kanal hin, was durch überhohe Split-Wohnungen an der Westseite erlebbar wird.

Grundriss 1. und 4. Obergeschoss

Grundriss 3. und 6. Obergeschoss

Wohnung

Wohnung

Schnitt

Gewerberaum

Dachterrasse

Das Gebäude schließt mit einem kollektiven Dachgeschoss ab, das als Garten unterschiedlichen Funktionen dient. Dichte Baumpflanzungen unterstützen die Beschattung und Kühlung, und gemeinschaftliche Terrassen bieten Raum für Begegnungen. Das Turbinenhaus wird so zu einem sozial produktiven Ort auf dem Areal.»

Turbinenhaus, Derendingen

Architektur: Atelier NU, Zürich

Bauschaft: Emmenhof Immobilien AG

Bauleitung: Fluri Gisler Partner

Landschaftsarchitektur: Schmid Landschaftsarchitekten

Ingenieur: SPI Planer und Ingenieure