Der Kinderspital Zürich von Herzog & de Meuron, das Fussballtrikot ‹EMpower› von Naomi Eggli und Dagna Salwa und die Schutzbauten Bondo II von Mavo und Müller Illien gewinnen dieses Jahr die golden Hasen.

Vor vollem Haus im Museum für Gestaltung Zürich hat Hochparterre heute Abend die besten Projekte in den Disziplinen Architektur, Design und Landschaftsarchitektur gekürt und das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für junge Architektur vergibt. Zum zweiten Mal wurden zudem drei Publikumspreise verliehen. Zweifach ausgezeichnet wurden die Basler Architekten von Herzog & de Meuron, die sowohl den goldenen Hasen für das Kinderspital Zürich, als auch den Publikumspreis in der Kategorie Architektur mit nach Hause nehmen. Ebenfalls zwei Trophäen gewinnt das Büro Extrā aus Bern und Brig. Ihr Projekt Weg Wüehr in Fiesch gewinnt sowohl den bronzenen Hasen als auch den Publikumspreis in der Kategorie Landschaftsarchitektur.





Architektur: Hase in Gold

Kinderspital Zürich

Herzog & de Meuron, Basel

Bauherrschaft: Eleonorenstiftung, Zürich

Foto: Maris Mezulis

Architektur: Hase in Silber

Amt für Verbraucheschutz Kanton Aargau, Unterentfelden AG

Markus Schietsch Architekt:innen

Auftraggeber*in: Kanton Aargau

Foto: Christian Senti

Architektur: Hase in Bronze

Phare Ylliam, Cologny GE

Bureau, Genf und Lissabon

Bauherrschaft: Société Nautique de Genève

Foto: Dylan Perrenoud



Design: Hase in Gold

Trikot ‹EMpower›

Naomi Eggli und Dagna Salwa, Zürich

Partner*innen: Unia und Ensoie, Zürich; Brava, Inaya, ‹Fussball kann mehr›, Amnesty International

Foto: Tamara Janes

Design: Hase in Silber

Raumteiler ‹Meander›

Carlo Clopath, Trin-Mulin

Foto: Jaromir Kreiliger

Design: Hase in Bronze

Spekulatives Objekt und Film ‹Eternal Us›

Hanieh Rashid, Lausanne

Foto: Sylvaint Leurent



Landschaftsarchitektur: Hase in Gold

Schutzbauten Bondo II, Bondo GR

Mavo, Zürich, und Müller Illien, Zürich

Bauherrschaft: Gemeinde Bergell

Foto: Donat Caduff

Landschaftsarchitektur: Hase in Silber

Ueberlandpark, Zürich

Krebs und Herde, Winterthur

Bauherrschaft: Bundesamt für Strassen (Astra) ; Kanton Zürich; Stadt Zürich

Foto: Kuster Frey

Landschaftsarchitektur: Hase in Bronze

Weg Wüehr, Fiesch VS

Extrā, Bern und Brig

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Fiesch

Foto: Stephanie Würsch



Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur

Mehrfamilienhaus Sittertalstrasse, St. Gallen

Studio Romano Tiedje, St. Gallen

Bauherrschaft: Stiftung Hausen+Wohnen,St. Gallen

Foto: Jeremiah Schwery



Publikumspreise

Kategorie ‹Design›: Billboard, Créatrices.ch

Kategorie ‹Architektur›: Bürohaus Hortus, Herzog & de Meuron

Kategorie ‹Landschaftsarchitektur›: Weg Wüehr,





Die Besten 2025, prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich