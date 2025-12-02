Der Kinderspital Zürich von Herzog & de Meuron, das Fussballtrikot ‹EMpower› von Naomi Eggli und Dagna Salwa und die Schutzbauten Bondo II von Mavo und Müller Illien gewinnen dieses Jahr die golden Hasen.
Vor vollem Haus im Museum für Gestaltung Zürich hat Hochparterre heute Abend die besten Projekte in den Disziplinen Architektur, Design und Landschaftsarchitektur gekürt und das Kaninchen, den Senn-Förderpreis für junge Architektur vergibt. Zum zweiten Mal wurden zudem drei Publikumspreise verliehen. Zweifach ausgezeichnet wurden die Basler Architekten von Herzog & de Meuron, die sowohl den goldenen Hasen für das Kinderspital Zürich, als auch den Publikumspreis in der Kategorie Architektur mit nach Hause nehmen. Ebenfalls zwei Trophäen gewinnt das Büro Extrā aus Bern und Brig. Ihr Projekt Weg Wüehr in Fiesch gewinnt sowohl den bronzenen Hasen als auch den Publikumspreis in der Kategorie Landschaftsarchitektur.
Alle Preisträger*innen: Die Besten 2025
Architektur: Hase in Gold
Kinderspital Zürich
Herzog & de Meuron, Basel
Bauherrschaft: Eleonorenstiftung, Zürich
Foto: Maris Mezulis
Architektur: Hase in Silber
Amt für Verbraucheschutz Kanton Aargau, Unterentfelden AG
Markus Schietsch Architekt:innen
Auftraggeber*in: Kanton Aargau
Foto: Christian Senti
Architektur: Hase in Bronze
Phare Ylliam, Cologny GE
Bureau, Genf und Lissabon
Bauherrschaft: Société Nautique de Genève
Foto: Dylan Perrenoud
Design: Hase in Gold
Trikot ‹EMpower›
Naomi Eggli und Dagna Salwa, Zürich
Partner*innen: Unia und Ensoie, Zürich; Brava, Inaya, ‹Fussball kann mehr›, Amnesty International
Foto: Tamara Janes
Design: Hase in Silber
Raumteiler ‹Meander›
Carlo Clopath, Trin-Mulin
Foto: Jaromir Kreiliger
Design: Hase in Bronze
Spekulatives Objekt und Film ‹Eternal Us›
Hanieh Rashid, Lausanne
Foto: Sylvaint Leurent
Landschaftsarchitektur: Hase in Gold
Schutzbauten Bondo II, Bondo GR
Mavo, Zürich, und Müller Illien, Zürich
Bauherrschaft: Gemeinde Bergell
Foto: Donat Caduff
Landschaftsarchitektur: Hase in Silber
Ueberlandpark, Zürich
Krebs und Herde, Winterthur
Bauherrschaft: Bundesamt für Strassen (Astra) ; Kanton Zürich; Stadt Zürich
Foto: Kuster Frey
Landschaftsarchitektur: Hase in Bronze
Weg Wüehr, Fiesch VS
Extrā, Bern und Brig
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Fiesch
Foto: Stephanie Würsch
Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur
Mehrfamilienhaus Sittertalstrasse, St. Gallen
Studio Romano Tiedje, St. Gallen
Bauherrschaft: Stiftung Hausen+Wohnen,St. Gallen
Foto: Jeremiah Schwery
Publikumspreise
Kategorie ‹Design›: Billboard, Créatrices.ch
Kategorie ‹Architektur›: Bürohaus Hortus, Herzog & de Meuron
Kategorie ‹Landschaftsarchitektur›: Weg Wüehr,
Die Besten 2025, prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.