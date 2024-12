Hase in Gold: Schulanlage Guggach, Zürich (Foto: Daisuke Hirabayashi)

Heute Abend gingen die Goldenen, Silbernen und Bronzenen Hasen, das Kaninchen – und zum ersten Mal die Trophäe für den Publikumspreis über die Bühne des Vortragssaals im Museum für Gestaltung Zürich. Hochparterre hat ‹Die Besten 2024› verliehen. Der Goldenen Hase in Architektur ging an das Architekturbüro Weyell Zispe für die Schulanlagen Guggach in Zürich. In der Kategorie Design gewann die Basler Designerin Victoria Juretko mit ihrem Forschungsprojekt ‹Peva Spekulum› die goldene Auszeichung. Die Lausanner Landschaftsarchitekt:innen von En-dehors gewannen den Goldenen Hasen für die Transformation Kläranlage in Aproz VS. Das Kaninchen, der Senn-Förderpreis für junge Architektur, ging an Nicolas de Courten für die Wohnsiedlung Pièce urbaine C im Lausanner Écoquartier Plaines-du-loup.

Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte ‹Der Besten› haben wir auch einen Publikumspreis verliehen. In der Kategorie Architektur hat das Wohnhaus Plaines-du-Loup von Costea Missonnier Architectes im gleichnamigen Écoquartier in Lausanne gewonnen. Für ihre Kollektion ‹Earthlings› hat die Modedesignerin Jacqueline Loekito in der Kategorie Design am meisten Stimmen bekommen. Die Intervention ‹Schwamm drüber› von BÖE Studio siegte in der Kategorie Landschaftsarchitektur. Der Publikumspreis wurde mit freundlicher Unterstützung der Müssig AG durchgeführte und war mit über 10'000 abgegebenen Stimmen ein voller Erfolg.





Architektur



Hase in Gold: Schulanlage Guggach, Zürich

Weyell Zipse, Basel

Bauherrschaft: Stadt Zürich

Foto: Daisuke Hirabayashi

Hase in Silber: Haus in Zug, Zug

Stefan Wülser, Zürich

Bauherrschaft: Privat

Foto: Sven Högger

Hase in Bronze: Sportanlage, Daillens VD

Localarchitecture, Lausanne/Zürich

Bauherrschaft: Gemeinde Daillens

Foto: Alexander Jaquemet



Design



Hase in Gold: ‹Peva Spekulum›

Victoria Juretko, Basel

Hase in Silber: Materialentwicklung von MFC sowie Verarbeitungsverfahren

Ville Kokkonen, Murg SG/Arkio Industries, Helsinki

Foto: Julia Ishac

Hase in Bronze: Holzfassadensystem ‹Capite›

Jeanne Reymond, Chardonne VD

Hase in Gold: Transformation Kläranlage, Aproz VS

En-dehors, Lausanne und Sion

Bauherrschaft: Gemeinde Nendaz und Stadt Sion

Foto: Matthieu Croizier

Hase in Silber: Befestigung und Ausbau Waldweg, Carouge GE

Apaar, Genf

Bauherrschaft: Gemeinde Carouge

Foto: Timothé Beuret

Hase in Bronze: Schulhof Collège du Sud, Bulle FR

MG Associés, Vuissens FR

Bauherrschaft: Gemeindeverband Gruyère, Kanton Freiburg

Foto: Linus Bill

Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur

Wohnsiedlung Pièce urbaine C, Lausanne

Nicolas de Courten architectes, Lausanne

Bauherrschaft: Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL), Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL), Fondation Pro Habitat Lausanne (FPHL)

Foto: Guillaume Perret

Publikumspreise

Architektur: Wohnhaus Plaines-du-Loup

Costea Missonnier Architectes, Prilly VD

Design: Modekollektion ‹Earthlings›

Jacqueline Loekito