Das Kaninchen 2025 geht an Luca Romano und Lisa Tidje

Das beste Erstlingswerk des Jahres 2025

Die Jury des Kaninchens 2025 erklärt, warum das Studio Romano Tiedje für ihr Mehrfamilienhaus den Senn-Förderpreis für junge Architektur, verdient hat.

Jonathan Jäggi   02.12.2025 21:12

Auch dieses Jahr hat eine Fachjury für das Kaninchen 2025 den Senn-Förderpreis für junge Architektur verteilt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.

Preisträger: Studio Romano Tiedje mit dem Mehrfamilienhaus in St. Gallen

Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich

Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen

Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.

Jonathan Jäggi
Jonathan Jäggijaeggi@hochparterre.ch
