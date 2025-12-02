Das beste Erstlingswerk des Jahres 2025
Die Jury des Kaninchens 2025 erklärt, warum das Studio Romano Tiedje für ihr Mehrfamilienhaus den Senn-Förderpreis für junge Architektur, verdient hat.
Auch dieses Jahr hat eine Fachjury für das Kaninchen 2025 den Senn-Förderpreis für junge Architektur verteilt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.
Preisträger: Studio Romano Tiedje mit dem Mehrfamilienhaus in St. Gallen
Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellung
Die prämierten Projekte werden im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, Zürich, präsentiert. 2. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026: Di – So 10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Montags sowie 24./25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Heft und Online
Die Dezemberausgabe von Hochparterre stellt die prämierten Projekte vor. Alle Informationen und Beiträge, Jurorinnen- und Gewinnerstimmen gibt es auf www.hochparterre.ch/diebesten.