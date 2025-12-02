Das Kaninchen 2025 geht an Luca Romano und Lisa Tidje

Die Jury des Kaninchens 2025 erklärt, warum das Studio Romano Tiedje für ihr Mehrfamilienhaus den Senn-Förderpreis für junge Architektur, verdient hat.

Auch dieses Jahr hat eine Fachjury für das Kaninchen 2025 den Senn-Förderpreis für junge Architektur verteilt. Im Film begründet sie ihre Entscheidung.

Preisträger: Studio Romano Tiedje mit dem Mehrfamilienhaus in St. Gallen



Die Besten 2025 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich