Bureau haben am Genfersee einen Leuchtturm gebaut, der mit den Themen Transparenz und Öffentlichkeit spielt. Für den Phare Ylliam erhalten sie den Hasen in Bronze.

Henriette Lutz 08.12.2025 14:00

An jener Uferpromenade des Genfer Stadtstrands, die 2020 einen silbernen Hasen erhielt, steht der Phare Ylliam als einer der wenigen funktionsfähigen Leuchttürme der Schweiz. Zwischen den Masten unzähliger Segelboote des Yachtclubs Société Nautique de Genève ist er fast nicht zu sehen. Vielleicht liegts am trüben Oktobertag. Doch sollte ein Leuchtturm nicht gerade bei schlechtem Wetter und aus der Ferne ins Auge stechen? Das Unsichtbare ist ein bekanntes Thema der Architekturtheorie. Annemarie und Lucius Burckhardt wollten das Unsichtbare in der Landschaft sichtbar machen. Michel Foucault schrieb über unsichtbare Überwachungsmethoden, die zur Selbstkontrolle führen. Im Lob des Schattens von Jun’ichirō Tanizaki steht das Unsichtbare für das Schöne und Geheimnisvolle. Der Phare Yilliam spielt mit diesen unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Doch je nach Sonnenstand und Wetter verändert er sich und wird plötzlich sichtbar. ###Media_5### ###Media_6### ###Media_7### Ein Hafenarbeiter sperrt das Tor zum weitläufig umzäunten Gelände des privaten Yachtclubs auf. Der Leuchtturm steht ungefähr 500 Meter weiter draussen im See, am Ende eines langen Piers und als Abschluss des immer wieder überformten städtischen Seeufers. Heute dient der Turm als wettergeschützter Ort, um mit Daniel Zamarbide von Bureau über die Bauaufgabe und ihre Lösung zu sprechen. Abends, wenn das Licht ganz oben erstrahlt, erfüllt der Leuchtturm seine Aufgabe und spendet in alle Richtungen Orientierung. Auf eurer Website geht es um Forschung,Möbeldesign oder redaktionelle Projekte. Versteht ihr euch überhaupt als klassisches Architekturbüro? Daniel Zamarbide: Die meisten bei uns im Büro sind ausgebildete Architekturschaffende. Aber uns interessiert es, an den Grenzen der Disziplin zu arbeiten. Die Geschichte ist voll von alternativen Möglichkeiten, ein Architekt oder eine Architektin zu sein. ...