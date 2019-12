Welches ist Ihr Lieblingsprojekt?

An der Verleihung der ‹Besten 2019› haben wir Gewinnerinnen und Besucher gefragt, welches der prämierten Projekte am bestem gefallen hat. Sehen Sie die Antworten im Video.

Urs Honegger 04.12.2019 15:15

Der inoffizielle Publikumspreis der ‹Besten› ergibt sich immer erst nach der Prämierung. Dieses Jahr gab es einen klaren Favoriten: der Hase in Bronze in der Kategorie ‹Design›. Die Bachelorarbeit ‹Augen zu› von Alena Halmes hat Gewinnerinnen und Besucher beeindruckt – sofern sie nicht ihr eigenes Projekt am liebsten hatten.