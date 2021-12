Die Projektion ‹Breath Beneath› bildet im alten Gewölbekeller ein interaktives Pilznetzwerk nach. Foto: Tommy Nils Vilhelmsson

Mirjam Rombach 18.12.2021 07:26

Verborgenes Netzwerk Für ihre interaktive Projektion ‹Breath Beneath› erhalten die beiden Game Designer Oliver Sahli und Emma McMillin im Rahmen der ‹Besten 2021› eine Anerkennung in der Kategorie ‹Design›. 18.12.2021 07:26

Hart schlägt die Axt ins Holz, schon kurz darauf stürzt eine riesige Tanne zu Boden. In Computerspielen wie ‹Among Trees› spielen Bäume eine wichtige Rolle – nicht ihrer Schönheit wegen, sondern als Rohstoffquelle. «Viele Games widerspiegeln einen unreflektierten Umgang mit der Natur», sagt Oliver Sahli. Emma McMillin ergänzt: «Dabei bieten sie die Möglichkeit, mit Prozessen aus der Natur zu interagieren und Neues zu lernen.» Die beiden Game Designer haben zusammen an der ZHdK studiert. Im Sommer verknüpften sie Fragen ihrer Masterthesen zu einer Kooperation: Wie kann Natur in Games nachhaltige Botschaften vermitteln? Und wie verstärken sinnliche Interaktionen das Eintauchen in eine virtuelle Umgebung? Resultat war die interaktive Projektion ‹Breath Beneath›, konzipiert für die Designbiennale Zürich. Eine Steintreppe führt in ein barockes Festungsgewölbe unter dem Alten Botanischen Garten, LED-Kerzen leiten durch das Dunkel. Unten stehen drei Liegen, an der Decke flimmert eine Wolke...