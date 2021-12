Bronze für das Zürcher Studio Vulkan: Das Landschaftsarchitekturbüro hat es geschafft, im neuen Flughafenpark Erholungs- und Freizeiträume mit Naturschutz in Einklang zu bringen.

Bernard van Dierendonck 10.12.2021 11:12

Wie wird der Flughafenpark genutzt, wer besucht ihn? Bietet dieser rund 80 000 Quadratmeter grosse ‹Verkehrskreisel› Ruhe und Rückzug? Ist der Spagat zwischen der Bewältigung der Besuchermassen und der Erfüllung der strengen Naturschutzauflagen gelungen? Hochparterre hat sich an einem Wochentag im Oktober umgesehen und fünf Besucher befragt. ###Media_1### «Bevor ich meinen Schwiegervater zur Untersuchung in die Universitätsklinik im Circle brachte, schaute ich mich auf Google Maps nach Spaziermöglichkeiten um. Dieser Park überrascht: In unmittelbarer Nähe geht man in der Natur, entlang von Wiesen und Weihern. Wenn nur der Verkehrslärm und der Gestank der Flugzeugabgase nicht wären!» Im dichten Waldstück nimmt Petter eine Fährte auf. Sie führt zur Feuerstelle mit einer wuchtigen kreisrunden Bank aus Holzbohlen: «Bestimmt liegt da ein Wurstzipfel im Laub», kommentiert Mathias Wiesli. Wenn die beiden selektiv die Ohren spitzen und am Rauschen des Verkehrs vorbeihören: Zirpen da nicht die ...