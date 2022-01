Grauenergie-Champion dank Wiederverwendung: Die Aufstockung in Winterthur nutzt, was sonst auf der Deponie landet. Fotos: Martin Zeller

Für die Aufstockung und Sanierung des Kopfbaus der Halle 118 in Winterthur gewinnt das Baubüro In Situ im Rahmen der ‹Besten 2021› eine Anerkennung in der Kategorie ‹Architektur›.

Palle Petersen 05.01.2022 14:00

Baurechtlich zählen die drei Stockwerke für Gewerbeateliers auf der Industriehalle in Winterthur als Neubau. Doch das Stahltragwerk stammt von einer Lagerhalle in Basel. Das orange leuchtende Fassadenblech bekleidete einst eine Winterthurer Druckerei. Die Fenster kommen vom benachbarten Areal und von einem Bürobau in Zürich, der auch die Stahltreppe und die Granitplatten für Küchen, WCs und Balkone beigesteuert hat. Über den gebrauchten Dachelementen liegen alte Solarpaneele. Im Innern bedecken abgehobelte Bühnenbretter die Wände. Selbst Waschbecken, Brandschutztüren, Heizkörper und Lampen treten hier ein zweites Leben an. Neu sind bloss Holz, Stroh und Lehm für die Fassade und meist rezyklierter Beton für statische Ertüchtigung, Decken und zum Brandschutz ausbetonierte Stahlträger. ###Media_2### Dahinter steckt Knochenarbeit in enger Kooperation mit Ingenieurinnen und Bauphysikern. Wiederverwendung heisst Bauteile suchen und beurteilen, eine normenkonforme Konstruktion entwickeln, sie ausba...