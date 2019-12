Die Landschaftsarchitekten lassen den kiesigen Untergrund von Uster an die Oberfläche treten, kleine Erhebungen erinnern an die eiszeitlichen Hügel in der Gegend. Fotos: Ganz Landschaftsarchitekten

Spielerische Landschaft

Der goldene Hase geht an Ganz Landschaftsarchitekten für die Umgebungsgestaltung des Schulhauses Krämeracker. In Uster kommen Gestaltungswille, Handwerkskunst und Spielfreude zusammen.

Roderick Hönig 04.12.2019 08:03