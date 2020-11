Die Preisverleihung der ‹Besten 2020› übertragen wir am Dienstag, 1. Dezember ab 19 Uhr live auf Hochparterre.ch. Schalten Sie ein!

Die Preisverleihung der ‹Besten 2020› übertragen wir am Dienstag, 1. Dezember ab 19 Uhr live auf Hochparterre.ch. Schalten Sie ein!

Urs Honegger 25.11.2020 12:02

Leider können wir Sie dieses Jahr nicht alle zur Verleihung der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Hasen ins Museum für Gestaltung einladen. Trotzdem können Sie live dabei sein. Am Dienstag, 1. Dezember streamen wir an dieser Stelle die gesamte Preisverleihung live. Wir freuen uns auf Sie!

Die Besten 2020

Preisverleihung: Dienstag, 1. Dezember 2020, Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zürich.