Im neuen Badebereich des Kurhauses Bergün variieren Farbe und Glanz der handgefertigten Porzellankacheln leicht. Fotos: Ralph Feiner

Michèle Degen 08.01.2022 08:00

Lokal glasiert Für die handgemachten Porzellanfliesen im Badehaus des Kurhaus Bergün erhält die Keramikerin Zoe Vaistij im Rahmen der ‹Besten 2021› eine Anerkennung in der Kategorie ‹Design›. 08.01.2022 08:00

Steinbrüche abklappern und Rohstoffe abbauen: Vor einigen Jahren startete die Produktdesignerin und Keramikerin Zoe Vaistij eine Recherche für selbst hergestellte Glasuren aus Gestein. In den Tälern Graubündens sammelte sie das Rohmaterial und begann in ihrer Basler Werkstatt, eine Fülle an Gesteinsarten zu zerkleinern, zu sieben und zu Mehl zu verarbeiten. «Form, Funktion und Materialität spielen bei der Gestaltung immer zusammen. Im Bereich der Keramik interessiert mich aber vor allem die Glasur aus natürlichen Rohstoffen und deren unterschiedliche Eigenschaften», so die Designerin. ###Media_2### Nach unzähligen Stunden und mehr als hundert Testglasuren, bei denen Zoe Vaistij die Farbigkeit und den Charakter der Glasuren prüfte, zeichnete sich ab: Das Sediment aus dem Flusslauf der Ava da Tuors im Albulatal ist beständig im Abbau und flexibel in der Reaktion mit anderen Rohstoffen. Heini Dalcher, architektonischer Leiter der sanften Renovation des Jugendstilhotels Kurhaus Bergün, wurde auf d...