Cristina Galbiati und Ilija Luginbühl überblenden mit ‹Book is a Book is a Book› den Erzählraum mit einer Installation. Für das intensive Erlebnis gibt es den silbernen Hasen in der Kategorie Design.

Meret Ernst 03.12.2020 07:12

«Ein Buch führt uns in andere Welten. Es erlaubt die völlige Immersion», sagt Cristina Galbiati und blickt auf das Exemplar, das vor ihr auf dem Tisch liegt. Wir treffen uns beim LAC in Lugano, im kleinen Café draussen. Der Wind fegt über den offenen Platz, die Wolken ziehen. Vor der Aufführung bleibt uns Zeit, über ‹Book is a Book is a Book› zu sprechen. Cristina Galbiati hat das Projekt zusammen mit ihrem Kreativpartner Ilija Luginbühl entwickelt, der ebenfalls am Tisch sitzt. Kurz vor dem Shutdown fand die Erstaufführung statt, nun wird das Stück im Rahmen des Theaterfestivals FIT noch einmal gezeigt. Theater ist ihre Herkunft: Galbiati und Luginbühl lernten sich an der Scuola Dimitri kennen. Als Trickster-p verbinden sie seither Theater mit Performance, Installation mit Szenografie. In einer alten Tabakfabrik in Novazzano haben sie ihr Forschungslabor eingerichtet. Dort tüfteln sie an ihren disziplinüberschreitenden Projekten, die sie auf internationalen Festivals und Bühnen zeigen. ##...