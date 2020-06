Bis nächsten Montag können junge Architekturbüros ihren Erstling einreichen.

Palle Petersen 11.06.2020 17:11

Seit 2019 hoppelt das Kaninchen mit Hochparterres Hasen: Der beste Erstling des Jahres bekommt einen Artikel im Dezemberheft und einen Schauplatz im Museum für Gestaltung. Seine Architektinnen erhalten 10'000 Franken für die Bürokasse und eine schmucke Trophäe.

Nun geht die Bewerbungsfrist in die Schlusskurve: Nächsten Montag, am 15. Juni also, soll der Poststempel auf der Abgabe sein. Es genügen zwei A3-Blätter mit Plänen und Bildern. Und sonntags regnet es wie wild: Beste Bedingungen, sich zu bewerben!

Alle Informationen zum Kaninchen 2020.