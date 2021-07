Die Besten 2021: Jetzt einreichen!

Urs Honegger 01.07.2021 15:46

Die gesuchten Bauten, Objekte und Anlagen sind die Besten, weil sie feinfühlig, grandios, herausragend oder einfach vorbildlich konzipiert und umgesetzt sind. Die Bauten der Architektur und Landschaftsarchitektur wurden zwischen September 2020 und September 2021 fertiggestellt und stehen in der Schweiz. Die Designprojekte wurden im gleichen Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht.

Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb an redaktion @ hochparterre . ch. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaft werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 7. Dezember 2021 im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 10. Januar 2022.

Jury Architektur

Barbara Strub, Loeliger Strub Architektur, Zürich

Friederike Kluge, Alma Maki, Basel

Ivo Thalmann, 0815 Architekten, Biel/Fribourg

Jonathan Sergison, Sergison Bates Architekten, London/Zürich/Mendrisio

Leitung: Andres Herzog, Hochparterre

Jury Design

Christophe Guberan, Produktdesigner, Lausanne

Ginny Litscher, Designerin, Unterengstringen

Yves Raschle, Inch Furniture, Basel

Mona Neubauer, Interaction Designerin, Zürich

Leitung: Mirjam Rombach, Hochparterre

Jury Landschaft

Andrea Cejka, OST – Ostschweizer Fachhochschule Landschaftsarchitektur

Daniel Jauslin, DGJ Landscapes, Zürich/Den Haag

Jonathan Musy, Hüsler & Associés, Lausanne

Stephan Herde, Krebs und Herde Landschaftsarchitekten, Winterthur

Leitung: Roderick Hönig, Hochparterre

Eingabeschluss ist der 31. August 2021.