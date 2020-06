Die Besten 2020: Jetzt einreichen!

Meret Ernst 11.06.2020 14:40

Die gesuchten Bauten, Objekte und Anlagen sind die Besten, weil sie feinfühlig, grandios, herausragend oder einfach vorbildlich konzipiert und umgesetzt sind. Die Bauten der Architektur und Landschaftsarchitektur wurden zwischen September 2019 und September 2020 fertiggestellt und stehen in der Schweiz. Die Designprojekte wurden im gleichen Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht.

Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb an redaktion @ hochparterre . ch. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaft werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 1. Dezember im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 10. Januar 2021.

Jury Architektur

Lilitt Bollinger (Lilitt Bollinger Studio), Nuglar

Roger Boltshauser (Boltshauser Architekten), Zürich

Catherine Gay Menzel (Gay Menzel Architectes), Monthey

Hannes Zweifel (Holzhausen Zweifel Architekten), Bern

Leitung: Andres Herzog, Hochparterre

Jury Design

Jessica Anderen (Ikea), Spreitenbach

Mia Kang (Caru), Zürich

Mattias Mohr (ZMIK), Basel

Damien Regamey (Damien Regamey Industrial Design), Biel

Leitung: Lilia Glanzmann, Hochparterre

Jury Landschaft

Sophie Ambroise (Officina del paesaggio), Lugano

Daniel Ganz Ganz Landschaftsarchitekten), Zürich

Simon Kretz (NSL, ETHZ; Christian Salewski & Simon Kretz Architekten), Zürich

Jan Stadelmann (BSLA; S2L), Zürich

Leitung: Roderick Hönig, Hochparterre

Einsendeschluss ist der 31. August 2020.