Der Hase läuft auch 2019: Gesucht sind die besten Projekte

Meret Ernst 03.07.2019 09:16

Die gesuchten Bauten, Objekte und Anlagen sind die Besten, weil sie feinfühlig, grandios, herausragend oder einfach vorbildlich konzipiert und umgesetzt sind. Die Bauten der Architektur und Landschaftsarchitektur wurden zwischen September 2018 und September 2019 fertiggestellt und stehen in der Schweiz. Die Designprojekte wurden im gleichen Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht.



Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaft werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 3. Dezember im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 5. Januar 2020.



Jury Architektur:

Esther Deubelbeiss, Gut Deubelbeiss, Luzern

Mia Hägg, Habiter Autrement, Locarno

Paul Humbert, LVPH, Pampigny und Freiburg

David Leuthold, Pool, Zürich

Leitung: Andres Herzog, Hochparterre

Jury Design:

Gabriela Chicherio, Zürich

Laura Couto Rosado, Genf

Elise Nardin, Zürich

Laura Pregger, Basel

Leitung: Meret Ernst, Hochparterre



Jury Landschaft:

Jean-Jacques Borgeaud, Bureau de paysage, Lausanne

Roman Häne, Kollektiv Nordost, St. Gallen

Sonja Müller, Meta, Basel

Michael Oser, Bryum, Basel

Leitung: Roderick Hönig, Hochparterre

Form der Eingaben

– Projekttitel

– kurzer Projektbeschrieb mit Nennung Ihrer Funktion (max. 2000 Zeichen)

– Beteiligte Partner wie Auftraggeber, Bauherr, Produzent, Hochschule o.ä.

– Zeitpunkt der Fertigstellung, Inbetriebnahme, Veröffentlichung, Markteinführung o.ä.

– Auswahl aussagekräftige Bilder (max. 10 Bilder, Auflösung 300 dpi)

– Einsenden an redaktion@hochparterre.ch



Einsendeschluss ist der 29. August 2019.