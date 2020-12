Die Preisverleihung der ‹Besten 2020› übertragen wir am Dienstag, 1. Dezember ab 19 Uhr live auf Hochparterre.ch. Schalten Sie ein!

Weil nur geladene Gäste dabei sein konnten, haben wir die Preisverleihung der ‹Besten 2020› gestreamt. Falls Sie die Live-Übertragung verpasst haben, können Sie den Event hier in voller Länge nochmals schauen.

Urs Honegger 02.12.2020 08:51

Die Besten 2020

Preisverleihung: Dienstag, 1. Dezember 2020, Museum für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zürich.