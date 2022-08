Wer gewinnt die Goldenen Hasen? Die Suche beginnt.

Urs Honegger 30.08.2022 17:39

Die gesuchten Bauten, Objekte und Anlagen sind die Besten, weil sie feinfühlig, grandios, herausragend oder einfach vorbildlich konzipiert und umgesetzt sind. Die Bauten der Architektur und Landschaftsarchitektur wurden zwischen September 2021 und September 2022 fertiggestellt und stehen in der Schweiz. Die Designprojekte wurden im gleichen Zeitraum mit Schweizer Beteiligung realisiert oder veröffentlicht.

Schicken Sie uns Ihre in Bild und Text dokumentierten Vorschläge elektronisch zu – mit einer Auswahl aussagekräftiger Bilder und Pläne sowie einem kurzen Objektbeschrieb an redaktion@hochparterre.ch. Eingabeschluss ist der 31. August 2022. Hochparterre wird aus den Einsendungen maximal fünf Projekte nominieren. Die vier weiteren Mitglieder der drei Fachjurys schlagen ebenfalls maximal fünf Projekte vor. Die drei Besten in Architektur, Design und Landschaft werden im Dezemberheft des Hochparterre vorgestellt. Die Preisverleihung der Projekte findet am 6. Dezember 2022 im Museum für Gestaltung, Ausstellungstrasse 60 statt. Präsentiert werden die Projekte ebendort bis 10. Januar 2023.

Jury Architektur

Marion Clauss, Clauss Merz, Basel

Peter Hutter, Barão-Hutter, St. Gallen

Jean-Paul Jaccaud, Jaccaud + Associés, Genf

Melanie Stocker, Stocker Lee, Rancate

Andres Herzog, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Design

Marie Griesmar, rrreefs, Zürich/Berlin

Andrea Anner, AATB/Superposition, Zürich/Marseille

Dimitri Bähler, Dimitri Bähler Studio, Biel

David Glättli, Studio David Glättli, Zürich / Tokyo

Mirjam Rombach, Hochparterre, Leitung der Jury

Jury Landschaft

Alma Sartoris, TRE Territorio Raum Espace, Bellinzona

Martina Voser, MaVo Landschaften, Zürich

Dominik Siegrist, Institut Landschaft und Freiraum, OST – Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil

Simon Schmidig, msv architecture paysage urbanisme, Genf

Maarit Stroebele, Hochparterre, Leitung der Jury