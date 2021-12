Umbau Alte Reithalle, Aarau, Barão-Hutter (Foto: Marco Jörger)

Urs Honegger 06.12.2021 12:48

Der Umbau der Alten Reithalle Aarau von Barão-Hutter gewinnt den Publikumspreis der ‹Besten 2021› in der Kategorie Architektur. In der Kategorie Design erhält des Café für alle von Architecture for Refugees Schweiz & Autonome Schule Zürich am meisten Stimmen. Und der Baumwipfelpfad in Laax von Hofmann & Durisch setzt sich in der Kategorie Landschaftsarchitektur durch.

Welche Projekte dieses Jahr die Goldenen, Silbernen und Bronzenen Hasen gewinnen, zeigt sich morgen ab 19 Uhr an der Preisverleihung der ‹Besten 2021› im Museum für Gestaltung Zürich.



