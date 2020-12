Die Besten 2020 in der Kategorie Landschaftsarchitektur.

Jonathan Jäggi 04.12.2020 09:00

Roderick Hönig hat bei den ‹Besten 2020› die Jury der Kategorie Landschaft geleitet. Im Video ordnet er die prämierten Projekt ein und erklärt, was die Gewinner des goldenen, silbernen und bronzenen Hasen verbindet. Die prämierten Landschaftsarchitekten Martin Keller, Marco Rampini und Matthias Krebs erzählen, was bei der Planung und Umsetzung die grösste Herausforderung war.

Die drei Siegerprojekte der Kategorie Landschaft

Schwarzer Gürtel Der ‹Mediengarten› in Zürich malt ein neues Bild von Stadtnatur. Mit überraschenden Pflanzengesellschaften gewinnen Krebs und Herde den Hasen in Gold.

«Ein bisschen Rimini, aber auf Genfer Art» Das Generationenprojekt ‹Plage des Eaux-Vives› gewinnt den Hasen in Silber. Die Idee für den Genfer Stadtstrand kam den Landschaftsarchitekten beim Apéro.

Glasperlenspiel Auf dem Areal der ehemaligen Stadtgärtnerei in Neuenburg ist ein Quartierpark entstanden, in dem öffentlich und privat ineinanderfliessen. Dafür gibt es den Hasen in Bronze.