Hase in Gold: Renovation Cité du Lignon, Vernier GE. Architektur: Jaccaud + Associés, Genf (Foto: Paola Corsini)

Urs Honegger 07.12.2021 20:30

Im Museum für Gestaltung Zürich hat Hochparterre heute Abend die besten Projekte des Jahres in den Kategorien ‹Architektur›, ‹Design› und ‹Landschaftsarchitektur› und das ‹Kaninchen – den Sennförderpreis für junge Architektur› verliehen. Den goldenen Hasen in der Kategorie ‹Architektur› gewinnt das Genfer Büro Jaccaud + Associés für die Renovation der Cité du Lignon in Vernier. «Die Instandsetzung der grössten Schweizer Wohnsiedlung war ein grosser Kraftakt, den die Architekten präzis und unprätentiös vollbracht haben», begründet die Jury. «Der Eingriff ist ökologisch, weil er viel graue Energie erhält, den Energiebedarf im Betrieb aber halbiert.»

In der Kategorie ‹Design› bekommt das Team von Rrreefs für das Kunstriff vor San Andrés in Kolumbien. Die Jury lobt die Umsetzungsstärke des Teams, dem es gelungen ist, mit 3-D-Druck ein modulares Riff zu entwickeln, zu testen, zu finanzieren und zu produzieren. «Die nach technisch-funktionalen Kriterien gestalteten Bausteine überzeugen auch durch ihre ästhetische Qualität, die das Potenzial hat, wissenschaftliche Resultate zugänglicher zu machen.» Das Projekt ‹Innerer Garten› des Zürcher Büros Mavo Landschaften erhält den Goldenen Hasen in der Kategorie ‹Landschaftsarchitektur› – ein Paradebeispiel dafür, wie sich Landschaftsarchitektur über die Parzellengrenze hinausdenken lässt und wie sie wirken kann. «Die Landschaftsarchitektinnen haben eine strategische und städtebauliche Idee in räumlich und atmosphärisch wirksame Gestaltungsrichtlinien übersetzt, die investorentauglich wie auch juristisch umsetzbar sind», lobt die Jury.

Das Kaninchen, der ‹Senn-Förderpreis für junge Architektur› geht an das ‹Haus im Hof› des Basler Büros Piertzovanis Toews, weil «die unnachgiebige Liebe zur einfachen Konstruktion und zum poetischen Baudetail überzeugen und berühren.»



Kategorie Architektur

Hase in Gold: Renovation Cité du Lignon, Vernier GE

Architektur: Jaccaud + Associés, Genf

Bauherrschaft: Pensimo Gruppe, Zürich, mit Anlagestiftungen Turidomus, Imoka, Bellerive Immobilien und Swissinvest Immobilien; BVK, Zürich; Fondation HBM Camille Martin, Genf; Rente Immobilière, Genf; Marconi Investment, Genf

Hase in Silber: Instandsetzung, Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden AG

Architektur: Elisabeth & Martin Boesch Architekten, Zürich

Bauherrschaft: Theaterstiftung Region Baden-Wettingen; Stadt Baden

Hase in Bronze: Umbau Alte Reithalle, Aarau AG

Architektur: Barão-Hutter Atelier, St. Gallen

Bauherrschaft: Stadt Aarau; Kanton Aargau



Hase in Gold: Renovation Cité du Lignon, Vernier GE. Architektur: Jaccaud + Associés, Genf (Foto: Paola Corsini)

Hase in Silber: Instandsetzung, Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden AG. Architektur: Elisabeth & Martin Boesch Architekten, Zürich (Foto: Vic&Chris)

Hase in Bronze: Umbau Alte Reithalle, Aarau AG. Architektur: Barão-Hutter Atelier, St. Gallen (Foto: Marco Jörger)

Hase in Gold: Kunstriff vor San Andrés, KolumbienDesign, Organisation und Umsetzung: Rrreefs, Zürich und BerlinHase in Silber: Handbuch ‹Organisierteuch! Zusammen die Stadt verändern› Herausgeberschaft: Urban Equipe und Kollektiv Raumstation, Zürich, Wien, BerlinHase in Bronze: Teppichserie ‹Domestic Surfaces›Entwurf und Produktion: Estelle Bourdet, Berga (SE)

Hase in Gold: Kunstriff vor San Andrés, Kolumbien. Design, Organisation und Umsetzung: Rrreefs, Zürich und Berlin (Foto: Leila Tazi)

Hase in Silber: Handbuch ‹Organisierteuch! Zusammen die Stadt verändern›. Herausgeberschaft: Urban Equipe und Kollektiv Raumstation, Zürich, Wien, Berlin

Hase in Bronze: Teppichserie ‹Domestic Surfaces›. Entwurf und Produktion: Estelle Bourdet, Berga (SE) (Foto: Jonas Marguet)

Hase in Gold: ‹Innerer Garten›, ZürichLandschaftsarchitektur: Mavo Landschaften, ZürichAuftraggeberschaft: Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Grün Stadt Zürich (Grobkonzept, Gestaltungsrichtlinien); Nyffenegger AG; Leutschenbach AG; Swisslife (Innerer Garten West); Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich (Teilabschnitt Schutz und Rettung)Hase in Silber: Landschaftliche Begleitplanung Nordumfahrung Zürich Landschaftsarchitektur: Lorenz Eugster LandschaftsarchitekturAuftraggeberschaft: Bundesamt für Strassen (ASTRA), Filiale WinterthurHase in Bronze: Flughafenpark, Kloten ZHLandschaftsarchitektur und Generalplaner: Studio Vulkan, Zürich, mit Robin WinogrondBauherrschaft: Flughafen Zürich AG

Hase in Gold: ‹Innerer Garten›, Zürich. Landschaftsarchitektur: Mavo Landschaften, Zürich

Hase in Silber: Landschaftliche Begleitplanung Nordumfahrung Zürich. Landschaftsarchitektur: Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur

Hase in Bronze: Flughafenpark, Kloten ZH. Landschaftsarchitektur und Generalplaner: Studio Vulkan, Zürich, mit Robin Winogrond

‹Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur›: Haus im Hof, Basel. Architektur: Piertzovanis Toews, Basel (Foto: Simone Bossi)

Haus im Hof, BaselArchitektur: Piertzovanis Toews, BaselBauherrschaft: privat