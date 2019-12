Architektur Gold: Lilitt Bollinger Studio, Nuglar: Wohnatelierhaus Altes Weinlager, Nuglar (Foto: Mark Niedermann)

Urs Honegger 03.12.2019 19:55

Im Museum für Gestaltung in Zürich hat Hochparterre heute Abend ‹Die Besten 2019› in Architektur, Design und Landschaft und neu «Das Kaninchen – Senn-Förderpreis für junge Architektur» gekürt. Gewonnen haben Lilitt Bollinger Studio für ein Wohnatelierhaus in Nuglar, ZMIK Studio for Spacial Design für die Lernlandschaften im Schulhaus St. Johann in Basel und Ganz Landschaftsarchitekten für die Umgebungsgestaltung des Schulhaus Krämeracker in Uster. Das Kaninchen, der neue Senn-Förderpreis für junge Architektur, geht an das Büro Comte/Meuwly für das ‹Permanent Weekend House› in Vernier.





Design Gold: ZMIK, Basel: Lernlandschaften im Schulhaus St.Johann, Basel (Foto: Weisswert)

Landschaft Gold: Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich: Umgebungsgestaltung Schulhaus Krämeracker, Uster (Foto: Ganz Landschaftsarchitekten)

Lilitt Bollingers Ersatzumbau bewahre die Identität des Dorfes Nuglar und spare graue Energie, meint die Jury zum Sieger in der Kategorie Architektur: «Die Konstruktion mischt lustvoll ländliche mit industriellen Themen und lässt Veränderung zu – das hat Zukunft.» Der Gewinner des goldenen Hasen in der Kategorie Design sei ein Pionier für neues Lernen. «Die Lernlandschaften in St. Johann von ZMIK Studio for Spacial Design übersetzen die Ideen der Kinder ohne sich anzubiedern, fügen sich in den Bestand, sind formal stark, bieten Nutzungsvielfalt und sinnliches Erleben», begründet die Jury. Der Gewinner in der Kategorie Landschaft bringe viele Themen auf wenig Raum unter: die Umgebungsgestaltung Schulhaus Krämeracker in Uster durch Ganz Landschaftsarchitekten vereine laut Jury liebe- und lustvoll Gestaltung, Materialvielfalt, Gärtnerhandwerk, Artenreichtum und Sinnlichkeit.



Alle ausgezeichneten Projekte im Überblick



Architektur

Architektur Gold Wohnatelierhaus Altes Weinlager, Nuglar SO

Bauherrschaft: Hürzeler Holzbau, Magden

Architektur: Lilitt Bollinger Studio, Nuglar



Firmensitz Max Felchlin AG, Ibach SZBauherrschaft: Max Felchlin AG, IbachArchitektur: Meili, Peter & Partner Architekten, Zürich

Architektur Silber: Meili, Peter & Partner Architekten, Zürich: Firmensitz Max Felchlin AG, Ibach (Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz)

Schulanlage Les Vergers, Meyrin GEBauherrschaft: Gemeinde Meyrin und Association La Voie LactéeArchitekten: Sylla Widmann Architectes, Genf

Architektur Bronze: Sylla Widmann Architectes, Genf: Schulanlage Les Vergers, Meyrin GE (Foto: Yves André)

Jury Architektur: Esther Deubelbeiss, Gut Deubelbeiss Architekten, Luzern Mia Hägg, Habiter Autrement, Locarno und Paris, Paul Humbert, LVPH architectes, Pampigny und Freiburg David Leuthold, Pool Architekten, Zürich, Andres Herzog, Hochparterre (Leitung der Jury)



Design

Design Gold Lernlandschaften im Schulhaus St.Johann, Basel

Design: Mattias Mohr, Rolf Indermühle, ZMIK, Studio for Spacial Design, Basel

Auftraggeber: Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Raum und Anlagen



Design Gold: ZMIK, Basel: Lernlandschaften im Schulhaus St.Johann, Basel (Foto: Weisswert)

Masterarbeit ‹The Reading Lantern›Design und Entwicklung: Vincent Belet, Tammara Leites, Jiajun Zheng, Popy Matigot (Illustration)Master Media Design, Haute École d’Art et de Design (HEAD), Genf

Design Silber: Vincent Belet, Tammara Leites, Jiajun Zheng (HEAD, Genf), Popy Matigot, Genf: Masterarbeit ‹The Reading Lantern› (Foto: Régis Golay)

Bachelorarbeit ‹Augen zu›Design: Alena Halmes; Bachelor Institut Industrial Design, FHNW HGK BaselGlasbläser: Wilfried Markus, Rheinfelden (D)

Design Bronze: Alena Halmes (FHNW HGK Basel): Bachelorarbeit ‹Augen zu› (Foto: Alena Halmes, Raphaëlle Wettstein)

Landschaft Gold: Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich: Umgebungsgestaltung Schulhaus Krämeracker, Uster (Foto: Ganz Landschaftsarchitekten)

Jury Design: Gabriela Chicherio, Zürich, Laura Couto Rosado, Genf und Schanghai, Elise Nardin, Zürich, Laura Pregger, Basel, Meret Ernst, Hochparterre (Leitung der Jury)Umgebungsgestaltung Schulhaus Krämeracker,Uster ZHBauherrschaft: Primarschulpflege UsterLandschaftsarchitektur: Ganz Landschaftsarchitekten, ZürichUferpark Attisholz, Luterbach SOBauherrschaft: Kanton Solothurn, HochbauamtLandschaftsarchitektur: Mavo Landschaften, Zürich

Landschaft Silber: Mavo Landschaften, Zürich: Uferpark Attisholz, Luterbach (Foto: Rolf Siegenthaler)

Studio Dietikon, Dietikon ZHBauherrschaft: Stadtplanungsamt DietikonProzessbegleitung, Konzeption und Umsetzung: Denkstatt, Basel und Zürich

Landschaft Bronze: Denkstatt, Basel und Zürich: Studio Dietikon, Dietikon (Foto: Martin Zeller/Denkstatt)

Kaninchen: Comte/Meuwly, Zürich und Genf: The Permanent Weekend House, Vernier (Foto: Comte/Meuwly)

Jury Landschaftsarchitektur: Michael Oser, Bryum – Büro für urbane Interventionen und Landschaftsarchitektur, Basel, Jean-Jacques Borgeaud, Bureau de paysage, Lausanne, Roman Häne, Kollektiv Nordost, St. Gallen, Sonja Müller, Meta Landschaftsarchitektur, Basel, Roderick Hönig, Hochparterre (Leitung der Jury)The Permanent Weekend House, Vernier GEBauherrschaft: privatArchitektur: Comte/Meuwly, Zürich und GenfJury Kaninchen: Annette Gigon, Zürich, Martin Hofer, Gockhausen, Corinna Menn, Zürich und Chur, Johannes Senn, St. Gallen, Anna Raymann, Hochparterre, Köbi Gantenbein, Hochparterre (Leitung der Jury)