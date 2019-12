Eine Art Pavillon: Das repräsentative Dachgeschoss verbindet die bestehende Produktionshalle mit dem neuen Bürogebäude der Max Felchlin AG vor den Toren von Schwyz. Fotos: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Die Erweiterung einer Schokoladenfabrik macht aus dem Gewerbegebiet von Schwyz einen Ort und verbindet Repräsentation und Landschaft. Ein Hase in Silber.

Axel Simon 05.12.2019 08:05

Mitten in der Innerschweiz liegt seit mehr als einem Jahrhundert der Hauptsitz der Schokoladenmanufaktur Max Felchlin. 150 Mitarbeitende produzieren hier erlesene Couverturen und andere Grundprodukte für die Schokoladenherstellung und -verarbeitung. Der Neubau von Meili, Peter Architekten führt die verschiedenen Abteilungen der Firma zusammen: Produktion und Verkauf, Administration und Repräsentation. Über einem Neubau mit Büros und Laboren sowie der bestehenden Produktionshalle verbindet ein eingeschossiger, seitlich auskragender Riegel mit expressivem Dach Neu und Alt zu einem mehrteiligen Ganzen. Im sogenannten ‹Condirama› unter dem Dach hält die Firma Seminare zur Weiterverarbeitung der Felchlin-Produkte ab. Im grössten Saal, dem Restaurant, treffen sich Arbeiterinnen, Angestellte und Confiseure aus aller Welt unter einer imposanten Dachkonstruktion mit Rundumblick in die Berge. ###Media_2### Was war beim Entwerfen zuerst da, die Dachsilhouette oder die Räume darunter? Das Bild oder die Kons...