Barão-Hutter Architekten erhalten den Hasen in Bronze für ihre radikale Umnutzung der Alten Reithalle in Aarau. Ein Besuch zwischen zwei Veranstaltungen.

Andres Herzog 10.12.2021 11:12

Es dröhnt und surrt schwer, während die Theatermaschinerie mit Dutzenden von Scheinwerfern – aufgehängt an den Balken von 1864 – nach unten fährt. Techniker rufen durch die halbleere Halle. Am Boden stehen ein paar letzte Requisiten, ein Grammophon und einige Holzstühle. So sieht es in einem Theater aus, wenn der Vorhang gefallen ist. Am Vortag, Freitagabend, war die letzte Vorstellung der Eröffnungsproduktion der neuen Spielstätte in Aarau. Mit ‹Tanzhalle Reitpalast. Ein Kaleidoskop› zog der künstlerische Leiter Peter-Jakob Kelting alle Register, von Text über Musik bis Tanz und Bewegung. «Alle fünf Vorstellungen waren ausverkauft, trotz Corona.» Hundert Personen waren in die Aufführung involviert, bis auf Regie und Choreografie allesamt Aargauer Kunstschaffende. Auch ein Laienchor war dabei. Als die Darsteller das Publikum am Ende auf die Tanzfläche baten, mündete die Performance in ein grosses Fest. ###Media_2### Mitte Oktober ist die Reithalle wiedereröffnet worden, nachdem schon...