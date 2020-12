Die Besten 2020 in der Kategorie Design.

Jonathan Jäggi 03.12.2020 10:09

Die drei Siegerprojekte in der Kategorie Design

Tanzende Teller ‹Circulateur› setzt ein starkes Zeichen für das neue Museumsquartier der Stadt Lausanne. Damit gewinnt Inch Furniture den goldenen Hasen in der Kategorie Design.

Kopftheater Cristina Galbiati und Ilija Luginbühl überblenden mit ‹Book is a Book is a Book› den Erzählraum mit einer Installation. Für das intensive Erlebnis gibt es den silbernen Hasen in der Kategorie Design.

Digital angefasst Für Museen bildet INT Studio Exponate nach, die wir ergreifen und so das Original am Bildschirm von allen Seiten erkunden können. Dafür gibt es den bronzenen Hasen in der Kategorie Design.