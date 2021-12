Elisabeth und Martin Boesch haben das geschützte Kurtheater Baden grandios erweitert. Ein Gespräch über Umbau, Nahtlosigkeit und den Hasen in Silber.

Axel Simon 09.12.2021 13:12

2007 gewannen Elisabeth&Martin Boesch Architekten den Studienauftrag für den Umbau und die Sanierung des Kurtheaters in Baden. Ihr Entwurf provozierte, setzte er sich doch über eine wichtige Vorgabe hinweg: Der Foyer-Pavillon, Anfang der 1950er-Jahre von der Architektin Lisbeth Sachs gebaut, durfte nicht angetastet werden. Stattdessen rückten die Zürcher die Glasfassade nach aussen, zogen das kristalline Polygon bis zur anderen Gebäudeecke und erweiterten es zu einem zweiten Foyerbereich. Heute, vierzehn Jahre später, strahlt das Gebäude in neuem Glanz. Allerdings anders, als anfangs geplant. Den Wettbewerb für den Umbau des Kurtheaters Baden haben Sie gewonnen, weil Sie sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Die Jury war überzeugt, die Denkmalpflege nicht. Warum? Martin Boesch: Wir haben das Foyer der Architektin Lisbeth Sachs architektonisch umarmt. Das war tabu, denn es sollte nur restauriert werden. Alle fanden unseren Vorschlag klüger, ein einziges Foyer zu machen statt zwei. Elisabeth...