Wasser aus dem Hahn: «Es spritzt nur, wenn der Hahn richtig aufgedreht ist und das Wasser richtig rausspritzenkann.» Serviervorschlag: Gin Tonic. Fotos: Alena Halmes, Raphaëlle Wettstein

Blind geformt Im Gespräch mit Geburtsblinden entwickelte Alena Halmes Cocktailgläser und entdeckte eine neue Entwurfsmethode. Protokoll einer verblüffenden Bachelor-Arbeit, die den Hasen in Bronze erhält. Claudia Schmid 06.12.2019 08:00

Ein Besuch im Basler Restaurant Blinde Kuh führte Alena Halmes in eine Welt, der sie ihre Bachelorarbeit ‹Augen zu› widmen sollte. Wie alle sehenden Gäste, die dort in völliger Dunkelheit essen, wurde sie dazu gezwungen, den Raum und die Haptik der Gegenstände am Tisch anders und intensiver wahrzunehmen. «An diesem Abend fragte ich mich, was oder welche Form als schön wahrgenommen wird, wenn man nichts sieht», erinnert sich die Designerin. Deshalb sollten Monate später Blinde der Schlüssel für ihre Abschlussarbeit am Institut Industrial Design der HGK Basel sein. Sie halfen ihr, die Frage nach dem ästhetischen Empfinden jenseits des Sehens zu beantworten. Bei der Gestaltung ihrer Cocktailglas-Kollektion standen denn auch sowohl die Haptik als auch die Akustik im Zentrum. ###Media_2### Anders wahrnehmen Unbekümmert tauchte Alena Halmes in den Alltag sehbehinderter und blinder Menschen ein. Sie erfuhr, dass ehemals Sehende die Farben vergessen können, wenn sie sich nicht regelmässig daran...