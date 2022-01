Sitzbänke am Weg aus Natursteinpflaster: Ort zum Pausieren und Sinnieren über die Landschaft. Fotos: Apaar paysage et architecture

Für die Aufwertung der Route de Prévessin erhält das Büro Apaar paysage et architecture im Rahmen der ‹Besten 2021› eine Anerkennung in der Kategorie ‹Landschaftsarchitektur›.

Lena-Mailin Skibowski 12.01.2022 14:00

Meyrin liegt im Westen von Genf, direkt an der französischen Grenze. In der mit dem Ausbau der Tramverbindung nach Frankreich schnell gewachsenen Agglomerationsgemeinde treffen Neubauquartiere, Landwirtschaft, der Genfer Flughafen und Naturschutzgebiete unvermittelt aufeinander. Im Rahmen des Agglomerationsprojekts ‹Paysage 2012› hat das Genfer Landschafts- und Architekturbüro Apaar die Route de Prévessin entwickelt – einen Spazierweg, der zwischen Landschaft und Agglomeration vermitteln soll. Realisiert ist nun ein erstes Wegstück, als Teil einer Gesamtvision, in deren Zentrum ein konfliktfreies Miteinander der neuen Bewohner, der Landwirtschaft und der Landschaft steht. Der 800 Meter lange Fuss- und Veloweg führt entlang verschiedenartiger bestehender Freiräume und soll die Agglomerationsbewohner für die landschaftlichen Eigenheiten – Felder, Wälder, Parks, Bauernhöfe – vor der eigenen Haustür sensibilisieren. Die Landschaftsarchitekten haben auf diesem Teilstück, das die weitgehend bes...