Die Preisverleihung am 3. Dezember ab 19 Uhr im Livestream

Am 3. Dezember 2024 werden die Hasen, das Kaninchen und die Publikumspreise der ‹Besten 2024› verliehen. Wir übertragen die Veranstaltung im Livestream mit französischen Untertiteln.

Redaktion Hochparterre 26.11.2024 08:21

Wer am Dienstag, 3. Dezember 2024 nicht live im Museum für Gestaltung Zürich an der Preisverleihung der ‹Besten 2024› dabei ist, kann die Veranstaltung per Livestream verfolgen. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr unter www.hochparterre.ch/livestream und bietet französische Untertitel.



Die Besten 2024 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.