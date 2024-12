Landschaft aus Hügeln, Wegen und Plätzen in lauschigem Grün: der Park des DSM-Campus in Kaiseraugst Fotos: Amata Goal

Arbeiten mit der Natur Mit dem Campus der Firma DSM verbindet das Büro Bryum öffentlichen Raum und Naherholung für Angestellte mit Biodiversität. Dafür erhält es eine Anerkennung in der Kategorie Landschaftsarchitektur. 25.12.2024 14:00

In Kaiseraugst wächst die Firmenstadt, und unmittelbar daneben wird gewohnt. Im Kontext eines neu entstehenden Ortsteils weitab von bestehenden Siedlungen hat das Lebensmittel- und Pharmaunternehmen DSM einen Betriebscampus mit repräsentativen Grünanlagen realisiert. Zwischen drei Firmengebäuden ist ein Park entstanden, der die Belegschaft, aber auch Passantinnen und Passanten aus dem Quartier zum Verweilen einlädt und gleichzeitig die ökologische Vernetzung des Gebiets sicherstellt. ###Media_2### Das Landschaftsarchitekturbüro Bryum hat den Park aus der Idee entwickelt, auf kleiner Fläche eine möglichst grosse Vielfalt entstehen zu lassen. Das Ziel war, einen biodiversen, nachhaltigen und angenehmen Aussenraum zu schaffen. Das Budget liess diese Üppigkeit zu. In geschwungenen Linien und bogenförmigen Ausstülpungen verlaufen Wege mit Sitzplätzen zwischen baumbestandenen Hügelchen und Staudenflächen; in Vertiefungen mit Lehmlinsen bleibt das Regenwasser liegen. Ist es Zufall, dass diese Formen Assoziationen mit Zellen und Organellen unter dem Mikroskop wecken? Vielleicht eine Erinnerung daran, was täglich hinter den Spiegelfassaden in den Laboren betrachtet wird? Ein Mikrokosmos an Nutzungsmöglichkeiten tut sich auf der repräsentativen Fläche vor dem Hauptgebäude auf. Sitzecken an intimen Plätzen für Besprechungen, ein Pingpongtisch, Tische mit Stühlen zum Mittagessen bei der Mensa. Auch das Mikroklima spielt eine Rolle. Bewusst wurden viele verschiedene Standorte geschaffen, von trocken und heiss bis angenehm schattig. In Klein-Feuchtgebieten, wo Amphibien sich wohlfühlen, kann das Regenwasser versickern. Sogar die Parkplätze sind biodivers und wasserdurchlässig gestaltet – was landschaftsarchitektonische Überzeugungsarbeit erforderte, weil man um die Sauberkeit von Schuhwerk und Fahrzeugen fürchtete. ###Media_3### ###Media_4###...