Das ‹Berührungs-Profil› macht unsichtbare Gesichts-Berührungen sichtbar.

Anna Kleger/Céline Schmid 24.03.2023 14:00

Bis zu 800-mal am Tag berühren wir unser Gesicht. Oftmals ohne direkt ersichtlichen Grund wie Jucken oder Abstützen. Eine unscheinbare Berührung kann jedoch viel auslösen. Die unbewussten Berührungen beeinflussen nämlich unsere Hirnaktivität. Bei Stress nehmen diese Berührungen stark zu, weil wir damit Umgebungsreize verarbeiten. Gesichtsberührungen werden also durch unsere Umgebung beeinflusst. Im Rahmen des Moduls ‹Data Self Portrait – The Quantified Self› der HSLU setzten wir uns intensiv mit ‹Creative Coding› auseinander, mit dem Ziel, unsere unbewussten Berührungen sichtbar zu machen. Um uns dem Thema anzunähern, arbeiteten wir mit diversen Probedaten. Schnell wurde deutlich, dass sich nicht alle Berührungen gleich gut erfassen lassen. Beispielsweise variierte unsere haptischen Wahrnehmung von Oberflächen. Wir verglichen unserer Ergebnisse und versuchten daraus Verhaltensmuster abzuleiten. Dazu reduzierten wir das Thema auf folgende Leitfrage: Welche Stellen im Gesicht werden mit welchen Teilen der Hand berührt? ###Media_2### ###Media_3### Um unsere individuellen Berührungsportraits erstellen zu können, mussten wir erst die entsprechenden Daten sammeln und unsere Gesichtsberührungen tracken. Wir merkten schnell: Sobald man gezielt auf Berührungen achtet, laufen diese nicht mehr natürlich, spontan oder gar unbewusst ab. Um möglichst unvoreingenommen zu tracken und die Ergebnisse nicht zu verfälschen, arbeiteten wir mit Videoaufnahmen. So konnten wir unserer eigentlichen Tätigkeit nachgehen, ohne diese durch das Tracking zu unterbrechen. Die entstandenen Videosequenzen werteten wir zu einem späteren Zeitpunkt aus. Zur Datenerfassung entwickelten wir eigene Tracking-Systeme, um unsere Videos einheitlich auszuwerten und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Wir beschränkten uns auf zwei Komponenten der Datenerfassung: die ‹berührte›...