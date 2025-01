Superblock Sant Antoni in Barcelona

Anna Niggeler* 10.01.2025 14:00

Während meines Auslandsemesters in Spanien kam ich in Berührung mit dem Thema Superblock. Der Superblock ist ein städtebauliches Konzept, das den urbanen Raum in zusammenhängende Blöcke gliedert und deren Zugänglichkeit für den motorisierten Verkehr eingeschränkt. Die Blöcke werden zu verkehrsberuhigten Nachbarschaften umgestaltet, die hauptsächlich für Fussgängerinnen und Radfahrer zugänglich sind.





Gespräch mit Alberto, Gerardo, Lucia, José und ihre Kinder im Superblock Sant Antoni

Das Konzept hat seinen Ursprung in Barcelona und basiert auf dem dort vorherrschenden schachbrettartigen Strassenmuster. So bin ich im letzten Frühjahr für einen Monat nach Barcelona gereist, um vor Ort mehr über das Thema zu erfahren. Ich informierte mich über die Entwicklung des Städtebaus, um zu verstehen, wie es zu den Superblocks in Barcelona gekommen ist. Auch suchte ich in verschiedenen Superblocks der Stadt das Gespräch mit Besuchenden und Anwohnenden und fragte sie nach ihren persönlichen Meinungen zum Thema. Die Rückmeldungen waren meist positiv und die Menschen zeigten eine hohe Wertschätzung und Begeisterung zum neu gewonnenen Lebensraum. Durch die offene Art der spanischen Bevölkerung wurde ich von ihnen auf einen Kaffee oder ein mitgebrachtes Mittagessen eingeladen und machte schöne Bekanntschaften. Mittels Skizzen versuchte ich, die Rückmeldungen grafisch in meiner Arbeit festzuhalten und den Begegnungen und Erfahrungen ein Gesicht zu geben.

Superblocks gelten als innovative Strategie zur Steigerung der städtischen Nachhaltigkeit und fördern die Schaffung von urbanen Grünflächen. Es werden Bäume gepflanzt, Flächen entsiegelt, Parkbänke und Picknicktische errichtet, Blumenkübel aufgestellt und Freizeitangebote wie Tischtennisplatten geschaffen. Die Strassen in den Superblocks werden zu erweiterten Wohnräumen, in denen Kinderlachen statt Autolärm zu hören ist und frische Luft statt Abgase geatmet wird.





Quartier mit und ohne Superblockkonzept

Das Beispiel Barcelona hat mir gezeigt, dass eine Umsetzung des Konzepts zu einer Renaissance des Strassenraums führen kann. Anwohnende profitieren von einer höheren Aufenthaltsqualität und gestärkter Identifikation mit ihrem Quartier. Insgesamt hat sich das Superblock-Modell als wirkungsvolle Strategie zur Entwicklung urbaner Lebensräume erwiesen. Es bietet Städten ein Instrument, um nachhaltige Mobilität, Aufenthalts- und Lebensqualität für Anwohnende zu erhöhen. Auch in der Schweizer wird das Konzept Superblock aktuell diskutiert und in verschiedenen Städten entstehen Testprojekte. Für eine gelungene Umsetzung braucht es detaillierte Studien, politischen Willen sowie den Miteinbezug der Bevölkerung. So könnten Superblocks auch hierzulande einen wertvollen Baustein für eine nachhaltige und klimagerechte Transformation städtischer Räume darstellen.





