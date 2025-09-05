Trikotdesign für den FC Basel
Studierende am Masterstudio Design der HGK Basel haben das Design der Trikots des FC Basel für die Saison 2025/26 entworfen. Gestalterisches Leitmotiv waren die Strömungen des Rheins.
Dieses Projekt begann als Gemeinschaftsprojekt des gesamten Masterstudio Design am Institute Contemporary Design Practices (ICDP) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. Aus vielen unterschiedlichen Perspektiven und Beiträgen kristallisierte sich schliesslich das Projektteam mit Connor Muething, Vladislav Rüegger und Livia Simoni heraus. Durchgehend begleitet wurde die Arbeit von Jaqueline Loekito, stellvertetende Leiterin des Masterstudio Design an der HGK Basel.
Der FC Basel kam mit einem offenen Auftrag und war daran interessiert, die Fussballtrikots seines Teams aus einer neuen Perspektive zu erkunden. Das war ein Ansatz, den sie schon in den vergangenen Jahren verfolgt hatten, indem sie auf die Talente der von jungen Designschaffenden aus Basel zurückgegriffen hatten. Für den Club schien es naheliegend, mit der HGK Basel zusammenzuarbeiten, schon allein wegen der räumlichen Nähe – von unserem Studio aus können wir den Trainingsplatz des FCB und den St. Jakob-Park in der Ferne sehen. Aber unser Programm ist international ausgerichtet und nur wenige Studierende stammen aus der Region Basel. In der Stadt wird der FCB aber leidenschaftlich unterstützt, die Fans wollen gewinnen und sie sind es gewohnt zu gewinnen. All dies führte zu einer potenziell unangenehmen Begegnung – es stand viel auf dem Spiel.
«Ich kam 2002 in die Schweiz, mitten in die goldene Zeit des FC Basel. Der Club wurde für mich zum Symbol für Energie, Gemeinschaft und Stolz. Als ich nun die Chance erhielt, an einem FCB-Trikot mitzuarbeiten, schloss sich für mich ein Kreis. Gleichzeitig begann der Entwurf in einer Phase der Unsicherheit: sportlich lief es schlecht, und wir wussten nicht, ob die Trikots überhaupt in der Super League getragen würden. Dieser Schwebezustand prägte den Prozess. Umso befreiender war es, als die Arbeit abgeschlossen war und die Mannschaft schliesslich den Titel zurückeroberte – eine Erfahrung, die das Projekt für mich sehr persönlich machte.» Vladislav Rüegger
Im Designprozess entstanden viele verschiedene Entwürfe. Anfangs waren wir sehr experimentell unterwegs, weit weg vom Gewohnten. Gleichzeitig mussten wir die UEFA-Guidelines beachten und uns wurde klar: Vieles hat seinen festen Platz haben, doch innerhalb der Normen gibt es Spielraum, der kreative Freiheit erlaubt. So konnten wir die Strömungen des Rheins, die Stadtidentität und zeitgemässe Elemente in einem Rahmen umsetzen, der sowohl gestalterisch spannend als auch regelkonform ist.
Symbole wie der Basilisk, der Baslerstab im Wappen und die Gründungszahl 1893 des FCB spielten eine wichtige Rolle. Sie haben unsere Entscheidungen beeinflusst und dienten als Ankerpunkte, um den Entwurf zu strukturieren. Das Lila für das Auswärtstrikot war schnell einstimmig beschlossen – es steht für Frische, Dynamik und den offenen Blick nach aussen. Das Heimtrikot hingegen wurde bewusst dunkler und klassischer, mit subtilen Akzentlinien, die die Bewegung des Körpers nachzeichnen und die prägenden Linien des Designs verstärken. So entstand ein Zusammenspiel von Farbe, Symbolik und Form, das die Identität von Basel und des FCB gleichermassen transportiert.
«Ich komme nicht aus einem Land mit einer reichen Fussballkultur. Für mich bedeutete der Start dieses Projekts, es aus der Perspektive eines Kindes anzugehen und mich zu fragen, welche Faktoren das Design eines Fussballtrikots beeinflussen sollen und welche nicht. In der Anfangsphase des Projekts spiegelte sich dieser Ansatz in meinen Beiträgen wider. Ich schlug ein Trikot vor, das den Fernsehbildschirm zum Vibrieren bringen würde, ein Grün, das die Spieler vor dem Gras verschwinden lassen würde, ein Trikot, das vollständig auf einem Kinderbuch über die Joggeli-Figur basierte.» Connor Muething
Die vielleicht beeindruckendsten Elemente der Marke, die kräftigen Farben Rot und Blau, wurden im endgültigen Heimtrikot eher zu Akzenten als zu Grundfarben. Wir schlugen vor, das Rot und Blau dunkler zu gestalten, um raffinierte und elegante Details zu ermöglichen. Das Symbol des Rheins entwickelte sich von einer frühen wörtlichen Darstellung des Flusses zu einem abstrakten Fluss, der den Kragen des Trikots betont. Wir begannen die FCB-Farben als eine Flüssigkeit zu betrachten, die zusammenfliesst, sich im Licht verändert oder zerfällt.
Das Trikot ist für uns mehr als Sportbekleidung geworden. Es ist Ausdruck von Erinnerungen, von urbaner Identität und von einem Gefühl von Heimat. Wenn wir heute sehen, wie Spieler und Fans dieses Design tragen, haben wir das Gefühl, dass ein Stück Basel auf dem Feld sichtbar wird. Aus unserer Sicht hat der FCB eine einzigartige und kooperative Beziehung zu seinen Fans und der Stadt, die solche Projekte erst möglich macht. Das ist ebenso spannend wie herausfordernd. Wir hoffen natürlich, dass der FC Basel in unseren Trikots erfolgreich sein wird!
*Vladislav Rüegger (alias VASR) hat soeben seinen Master in Fashion Design am Masterstudio Design des Institute Contemporary Design Practices (ICDP) an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel abgeschlossen. Connor Muething studiert ebenfalls im Masterstudio Design an der HGK Basel Szenografie.