‹Permalost› visualiert Permafrostdaten.

Timo Hänni* 21.03.2025 14:00

Bis 2080 wird erwartet, dass die Permafrostgebiete der Erde um etwa ein Drittel zurückgehen. Dieser Rückgang ist eine direkte Folge des Klimawandels und stellt uns vor grosse Herausforderungen. Permafrost ist ein Erbe vergangener Eiszeiten und schnelle Gegenmassnahmen gegen den Rückgang sind nicht möglich. Einmal geschmolzen ist der Prozess irreversibel. Um das Bewusstsein für den Schmelzprozess und seine Folgen zu schärfen, setzt mein Projekt ‹Permalost› auf interaktive Datenvisualisierungen. Diese ermöglichen es, die aktuelle Lage zu verstehen und einen Blick auf die zukünftigen Entwicklungen zu werfen.





Eine kurze Einführung informiert über die Probleme, die das Auftauen des Permafrosts mit sich bringt.

Im interaktiven Teil können die jährliche Bodentemperatur und die Auftautiefe der aktiven Permafrostschicht untersucht werden.

Zu Beginn meiner Bachelorarbeit habe ich mir die Frage gestellt, wie Permafrostdaten heute kommuniziert werden. Nach umfangreichen Recherchen stellte sich heraus, dass die Daten entweder kompliziert im Zusammenhang mit einem wissenschaftlichen Artikel dargestellt oder als vereinfachte Visualisierungen im Rahmen eines journalistischen Artikels veröffentlicht werden. Meiner Ansicht nach sprechen diese Kommunikationsmittel entweder nur eine Gruppe von Fachleuten an oder erklären nicht das ganze Problem. Mein Konzept war es daher, eine webbasierte Datenvisualisierung zu entwickeln, die in einem ersten Schritt Grundlagenwissen vermittelt und in einem zweiten Schritt die Permafrostdaten interaktiv erlebbar macht. Durch zahlreiche Iterationen, gestalterische Experimente und Diskussionen mit Studienkolleg:innen und meinem Mentor entstand mein Projekt Schritt für Schritt.





Inszenierung der Datenvisualisierung «Permalost» an der diesjährigen Werkschau Design Film Kunst an der HSLU.

Das Ergebnis ist eine Website, die im Intro darüber informiert, wo auf der Erde Permafrost zu finden ist und welche lokalen Auswirkungen der Schmelzprozess hat. Das Intro ist so aufgebaut, dass zu Beginn die Erde als Globus betrachtet wird und im Verlauf der Story immer wieder neue Blickwinkel auf das Thema, aber auch auf die Erde gewonnen werden. Nach dieser Einführung folgt die eigentliche Datenvisualisierung, in der die gemessene Bodentemperatur und die Auftautiefe der aktiven Permafrostschicht über die letzten Jahre betrachtet werden können. Die gleichen Indikatoren erlauben auch einen Blick in die Zukunft und zeigen, wie sie sich je nach Klimaszenario verändern. Im Rahmen der Werkschau an der HSLU präsentierte ich schliesslich die fertige Datenvisualisierung. Über einen Projektor wurde die Webseite an eine Wand projiziert. Die Inszenierung ermöglichte es dem Publikum, mit der Visualisierung zu unteragieren, in die Welt des Permafrosts einzutauchen und die Auswirkungen des Schmelzprozesses auf uns und unsere Umwelt zu erleben.





Für Studierende nur 9 Franken im Monat – Jetzt Hochparterre abonnieren!