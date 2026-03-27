Von der Filmszene zur Innenarchitektur.

Drei Innenarchitekturstudierende der HSLU haben die Atmosphäre der legendären Schlafzimmerszene aus ‹2001: A Space Odyssey› auf ein Restaurant übertragen. Im Campus stellen sie ihr Projekt vor.

Tieni Stähli, Nina Lamey, Izabelle Gothard* 27.03.2026 14:00

Hast du dir schonmal überlegt, wie eine Atmosphäre entsteht? Der bewusste Einsatz ausgewählter Materialien, Oberflächen und Lichtstimmungen ist dabei essenziell. Auch die Konstruktion spielt eine entscheidende Rolle, da sie der gebauten Umwelt ihre Form gibt. Doch das ist noch nicht alles: Erst wenn sich alle Komponenten miteinander verbinden, entsteht ein Gesamteindruck, der eine Atmosphäre bildet und ein Gefühl auslöst.





Die Analyse der Filmszene aus ‹2001: A Space Odyssee›

Im Modul ‹Finishings and Details› erhielten wir die Aufgabe, die Atmosphäre einer Filmszene in ihrer Konstruktion zu erkennen und in einem anderen Kontext neu aufzubauen. Anhand eines einzelnen Bildes dieser Filmszene sollten wir die atmosphärisch wirksamen Elemente entschlüsseln und auf einen neuen Ort übertragen, ohne das Filmset einfach zu kopieren. Unser Ausgangspunkt war die ikonische ‹Schlafzimmerszene› aus dem Film ‹2001: A Space Odyssey›. In dieser Szene gelangt der Astronaut David Bowman durch ein vom Monolithen ausgelöstes Portal an einen neuen Ort im Universum. Dieses Portal führt ihn in eine Realität, die sich nicht eindeutig verorten lässt. So wissen wir nicht, wo er sich in der letzten, von uns analysierten Szene befindet, in die er als junger Mann eintritt und sie als Sterbender verlässt.





Grundriss des Restaurants

Schnitt des Restaurants

Auf der Grundlage dieser Sequenz entwickelten wir das Konzept für ein Restaurant, dessen Innenarchitektur von der speziellen Stimmung des Filmes getragen wird. Es greift die Idee auf, sich von einem Aussenraum zu entkoppeln und vermittelt das Gefühl, eine andere Realität zu betreten. So entwarfen wir einen Raum, der von unserer bekannten Umwelt losgelöst ist und sein eigenes kleines Universum bildet. Die Besucher*innen betreten das Restaurant durch ein bunt flimmerndes Entrée. Hinter einer Tür in Form eines Monoliths gelangen sie in das eigentliche Restaurant. Dort erwecken bekannte Elemente das Gefühl von Vertrautheit.





Visualisierung der Schranke