Die finale Präsentation an der Kunsthogskolen Oslo

Eveline Herrmann studiert an der HSLU Innenarchitektur und hat ein Austauschsemester an der Kunsthochschule in Oslo verbracht. Im Campus-Beitrag erzählt sie von ihren Eindrücken und Projekten.

Eveline Herrmann* 28.06.2024 14:00

Ohne konkrete Vorstellungen darüber, was mich erwarten würde, bin ich im vergangenen Januar in mein Auslandsemester an der ‹Kunsthogskolen Oslo› gestartet. Mit einer Kälteperiode und kurzen Tagen startete meine Reise in Norwegen. Herzlich und warm hingegen war das Willkommen seitens meiner Klasse, die gerade einmal aus zwölf Personen bestand. Die ersten Wochen vergingen und die dunkle Jahreszeit wurde langsam, aber stetig, vom kommenden Frühling verdrängt. Im April haben wir die Arbeit zum Entwurfsmodul ‹Transformation› aufgenommen. Die Aufgabenstellung verlangte, dass wir die drei Räume eines bestehenden Strandrestaurants entwickeln und deren Transformation durch die verschiedenen Jahreszeiten aufzeigen. Wie werden die Räume in den kurzen und kalten Tagen im Januar genutzt? Wie verändert sich die Atmosphäre, wenn das Licht wärmer wird? Wie können wir die räumliche Wirkung mit künstlichem Licht verändern? Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben wir uns in den darauffolgenden Wochen beschäftigt. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Das Modul wurde von der Fotografin und Architektin Pavlina Andrea Lucas geleitet. Ihre Arbeit ist geprägt von der analogen Arbeit am Modell. So war es auch unsere Aufgabe die Räume und deren Atmosphären ausschliesslich in einem Arbeitsmodell zu entwerfen. Der Prozess und die Erkenntnisse haben wir fotografisch festgehalten. Die Fotos sollten primär eine atmosphärische Wirkung aufzeigen, der architektonische Ausdruck war sekundär. Die physischen Modelle zwangen uns, langsam zu arbeiten und bewusste Entscheide zu treffen. Die Hands-on-Mentalität, welche die Schulphilosophie bestimmt, schwingt auch in diesem Modul mit. So nutzten wir verschiedene Materialien, um eine Oberflächenwirkung zu imitieren. Durch diese Imitationen und das Experimentieren am Modell bekamen wir immer wieder neue Erkenntnisse. Wir merkten wie unter...