‹SOS Architektur›: Kein Professor, kein Assistent, keine Aufgabe, kein Projekt, keine Struktur, kein Programm.

Marthe Maerten* 17.03.2023 14:00

Angekommen in einem Atelierraum von 136 Quadratmetern. 14 Architekturstudierende aus Bachelor und Master der ETH Zürich, mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen, unterschiedlichen Erwartungen. Kein Professor, kein Assistent, keine Aufgabe, kein Projekt, keine Struktur, kein Programm. Der einzige Ausgangspunkt, den wir hatten: Die Art und Weise zu hinterfragen, wie wir Architektur lernen und was wir daraus machen. Was hat uns zusammengebracht? Der Wille, unsere Art, Architektur zu praktizieren, in Frage zu stellen, und der Mut, sich der Freiheit und dem Fehlen von Strukturen zu stellen. Zunächst haben wir viele Brainstormings und Diskussionen geführt und versucht, eine Struktur zu definieren und uns Ziele zu setzen. Wir wollten das Thema Lernumgebung hinterfragen und verfolgten dabei drei Hauptrichtungen: Eine theoretische (Analyse von Lernräumen, Mängeln und Qualitäten, Bedürfnissen der Schüler), eine physische (Entwürfe, Materialien, die Kreativität und Austausch anregen) und eine soziale (Organisation von Veranstaltungen, spielerische Formen der Arbeit und Interaktion).

Haben wir ein Projekt?

Irgendwie konnten viele von uns nicht genug Sinn und Befriedigung in diesem Thema finden, weil die bestehenden Lernumgebungen als ausreichend angesehen wurden und uns eine Menge Infrastruktur, Werkzeuge und Wissen zur Verfügung stehen. Nur zwei oder drei von uns hielten an dem ursprünglichen Projekt der Lernräume fest, der Rest versuchte andere Fragen anzugehen. Aber die Unendlichkeit der Möglichkeiten kam uns nicht zugute. Es blieben Fragen über Fragen. Wir haben nicht viele Zeichnungen oder visuelle Dokumente erstellt. Wir hatten kein bestimmtes Ergebnis, auf das wir hinarbeiten und uns hätte zufriedenstellen können – was schwer zu ertragen war. Aber wir produzierten viele Gedanken, wir durchlebten viele schwierige Situationen und Entscheidungen. Wir befanden uns – und befinden uns immer noch – in einem Lernprozess, konfrontiert mit uns selbst und den architektonischen Fragen, die uns beschäftigen. Es war nicht einfach, sich dieser völligen Strukturlosigkeit zu stellen; das ständige Zweifeln und Hinterfragen ist viel anstrengender, als zum Beispiel eine Zeichnung zu produzieren.

Ist das Architektur?

Es kam der Moment, an dem wir uns entscheiden mussten, aus dem Denken auszusteigen und zu handeln. So begannen wir, in Zweier-, Dreier- oder Einzelteams an kleinen Projekten zu arbeiten, wie z.B. dem Entwurf von Bänken für Studenten, der Entwicklung eines progressiven Lexikons, der Teilnahme an einem Wettbewerb oder der Herausgabe einer Zeitschrift, je nach Interesse. In der Anarchie, in der sich unser zufälliges Kollektiv gebildet hatte, nahm allmählich eine Struktur ihren Platz ein. Wir benutzten verschiedene Werkzeuge und Medien, um uns der Architektur, Fragen des öffentlichen Raums und Kontexten für den Austausch und das Lernen zu nähern. Wir arbeiteten an verschiedenen Projekten, luden Gäste (auch Nicht-Architekten) ein, um uns mit ihnen auszutauschen, und hielten unsere Treffen an verschiedenen Orten ab.

Während des gesamten Semesters waren einige Fragen allgegenwärtig: Was macht uns zufrieden? Warum müssen wir immer produktiv sein? Was ist Produktivität? Brauchen wir einen Sinn in allem, was wir tun? Was will ich eigentlich als Architekt:in machen? Was möchte ich zu dieser Stadt, zu dieser Schule beitragen? Ist es wirklich notwendig, sich diesem Druck und diesem oft ungesunden Lebensstil der Praxis auszusetzen? Diese Fragen prägen das SOS-Atelier, und die Antworten auf diese Fragen, wie viele es auch sein mögen, liegen im gesamten Prozess dieses Semesters. Das Studio ist jetzt zu einem Ende gekommen, aber das Lernen daraus ist auf dem Höhepunkt und wird noch lange andauern.

Was haben wir gelernt?

Bisher können wir sagen, dass wir im SOS gelernt haben uns zu positionieren, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu sein. Wir haben eine grosse Vielfalt an Medien, Themen und Orten getestet, wir haben gelernt, miteinander, aber auch mit externen Akteuren zu interagieren, wir haben unsere Kreativität gesteigert, anregende neue Möglichkeiten entwickelt, um an Themen heranzugehen, und vor allem haben wir uns selbst besser kennen gelernt als Architekten. Im Gegensatz zu den meisten Studios, die am Ende nur auf das Ergebnis schauen, bestand das Hauptprojekt von SOS aus einem Prozess, nämlich Teil eines autonomen Studentenkollektivs zu sein, das keine Struktur und kein genaues Ziel hat. Wir erlebten die völlige Abwesenheit von Struktur und die Vor- und Nachteile davon. Und wir haben gelernt, wie eine Struktur den Teilnehmenden Zeit, Energie und Schwierigkeiten ersparen und ihnen so mehr Freiheiten geben kann.