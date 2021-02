Fledermaus-Habitat in einem Schlafzimmer, ausgestellt im Rahmen der gta exhibtions an der ETH Zürich.

Ella Eßlinger und Jakob Walter* 22.02.2021 18:06

Wer momentan in Zürich am Stadtrand wohnt, in einem Mehrfamilienhaus aus den 1950er Jahren und dann noch in einem Zeilenbau, muss davon ausgehen, dass das Wohnhaus in den nächsten fünf Jahren abgerissen wird. Gerade wenn ein Gebäude in der Nachverdichtungszone des kommunalen Richtplans der Stadt liegt. Das Mietrecht schützt nicht vor Abriss und die Bewohnerinnen müssten ausziehen. Glücklicherweise gibt es aber Bewohnerinnen, die wichtiger sind als privates Eigentum. Bewohnerinnen, wie die Braune Langohrfledermaus, ein sogenannter Gebäude-Brüter, der auf ein Gebäude angewiesen ist.

Die Langohrfledermaus ist eine stark gefährdete Tierart, ihr Überleben ist laut Bundesamt für Umwelt von «sehr hoher nationalen Priorität». Doch die Dachböden, an die sich die Fledermaus in den letzten Jahrhunderten gewöhnt hat, gibt es nicht mehr. Sie werden saniert oder abgerissen und durch Flachdächer ersetzt.

So entstand die Idee, der Langohrfledermaus eine Wohngemeinschaft anzubieten. Indem ein Stück der Zimmerdecke abgehängt wird und dieser Raum mit dem gekippten Flügel des Fensters verbunden wird, ist es den Fledermäusen möglich im Frühling einziehen und bis September ihre Nachkommen zu gebären und grosszuziehen. Eine Wochenstube des Braunen Langohrs kann sich so mit uns das Schlafzimmer teilen. Im Gegenzug schützt die Fledermaus das ganze Haus vor einem wahrscheinlichen Abriss.

In seinem Podcast spricht Jakob Walter unter anderem mit einem Rechtsanwalt, einer Verhaltensbiologin, Fledermaus-Experten und dem Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich. Letzteres bestätigt, dass es nicht zulassen würden, dass der Wohnort der Fledermaus zerstört würde. Ein Abriss des Gebäudes wäre nicht erlaubt.

Die Fledermaus wird sich an den neuen Wohnraum gewöhnen und wissen, dass es im Schlafzimmer ein sicheres Zuhause gibt. Auch ihre Nachkommen werden wissen, dass es eine abgehängte Decke über unseren Betten gibt. Sie schlafen tagsüber, wir schlafen nachts. Früh morgens, noch im Halbschlaf, hören wir sie manchmal nach Hause kommen.

Leider ist es so noch nie passiert, aber es könnte. Der erste Präzedenzfall fehlt noch.