Gewappnet für den Berufsalltag: mein Erstlingsprojekt während der Abbrucharbeiten. Foto: Demian Senn

Demian Senn* 27.08.2021 14:00

Sommerpause an der ArchitekturWerkstatt St.Gallen. Für viele die Zeit, sich ausgiebig vom Studienalltag zu erholen. Für die meisten berufsbegleitend Studierenden aber eher die Möglichkeit, die während der Prüfungswochen entstandenen Minusstunden im Büro wieder aufzuholen. Im Studium sind die Semester nämlich intensiv und wir arbeiten ständig an unseren Projekten. Doch ein berufsbegleitendes Studium bringt trotz der Mehrfachbelastung Vorteile im Büro und an der Hochschule. Alles, was ich den verschieden Fächern lerne, hilft mir auch im Beruf. In der Schule praktiziere ich den Entwurfsprozess, lerne Entscheidungen zu treffen und setze mich mit der richtigen Darstellung meiner Ideen auseinander – diese Dinge trage ich von der Schule ins Büro.

Entwerfen am Modell einer Dachgaube. Bild: Studio O, Chur; Demian Senn

Doch so sehr ich meine Freiheiten als Architekturstudent geniesse, an Projekten experimentiere und die Grenzen der Realität auszulote - gebaut werden diese Projekte allesamt nie. Was bleibt, sind die Erkenntnisse. Dank der Arbeit im Büro kann ich Projekte begleiten und beobachten. Vom Entwurf am Modell, über die Ausführungs- und Detailplanung, bis zum Baustellenbesuch und dem Bauherrengespräch, den Kostenkontrollen und Terminprogrammen.

Die entworfenen Dachgaube wird gebaut. Bild: Studio O, Chur; Demian Senn

Baustellenbesuch in Arosa. Bild: Studio O, Chur; Demian Senn

Das Büro, in dem ich arbeite, bietet mir die Möglichkeit nahezu alle Aspekte des Bauprozesses zu erleben und zu verinnerlichen. Das kann ich wiederum für die Entwurfsprojekte im Studium anwenden. Durch diesen regen Austausch bringt jedes Büro über seine angestellten Teilzeitstudierenden seine Duftmarke in die ArchitekturWerkstatt.